芽菜保存｜簡單1招冷藏一周仍脆口 　忌生吃挑選6重點要有鬚根？

最近葉菜類價格居高不下，芽菜（豆芽菜）的價格平穩，成為颱風季最佳選擇。



營養師表示，豆芽菜含有維他命B1和C，鉀離子含量低，腎病患者也能吃，建議煮食時徹底煮熟，中心溫度達70℃以上較為安全。菜販也推薦，用裝滿水的保鮮盒浸泡冷藏豆芽菜，每2天換一次水，可以冰一周依舊脆口。

豆芽菜的營養及好處（按圖👇👇👇）

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芽菜價格平穩 5～7天就能出貨

經常分享蔬菜小知識的創作者、台灣菜販廖炯程表示，芽菜是菜市場菜價高時，自助餐和便當店配餐最好的選擇，萬年不變的價格，讓它總是市場最後一個守住價格的防線，主要是因為芽菜不需要下農地，全程只要5～7個工作天，就能從工廠一批批的出貨。

一般菜市場說的芽菜都是綠豆芽，因為另外還有一種黃豆芽，來自黃豆發出來的嫩芽，外觀上也很好辨識，黃豆芽的豆瓣十分大，而且長出來的芽也比較硬。

芽菜的漂白問題

市場最常被問的就是有沒有漂白問題，其實菜販進豆芽時只有分成乾、濕兩種，乾的意思是收成後未過水洗淨，所以通常豆芽上還會帶著綠豆殼，因為沒過水比較耐放。濕的是收成後過大量的清水，把雜質跟綠豆殼等都清洗乾淨，這樣店家拿回去就不用再洗一次，不過變得比較不耐放，大概下午就會開始變黃。大多數業者在經歷幾次食安問題後，並不會挺而走險特別漂白豆芽菜。

「鹽水芽菜保鮮法」完整步驟👇👇👇：

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豆芽菜最佳保存方式

芽菜花個銅板價就入手半斤，一餐很難煮完它，到底怎麼最佳保存？廖炯程說，常見3種保存方式，第一種是什麼都不做，裝在塑膠袋裡丟雪櫃，大概可以撐3天；第二種是冰在冷凍庫，可以冰整個月，但是取出來用的時候，會呈現透明狀，口感也不脆，咬起來水水的。第三種儲存方式，是拿一個保鮮盒，裝滿水將豆芽浸泡冷藏，每2天換一次水，這樣可以冰一周，口感依然脆口。

豆芽菜有哪些營養？

台灣馬偕紀念醫院營養師鄭文怡表示，芽菜含維他命B1和C，鉀離子相對葉菜類低，所以腎病患者也能吃，但須注意適量。台灣營養師余朱青曾分享，綠豆芽富含膳食纖維，是便祕患者的健康蔬菜，可有效預防消化道疾病，且性凉味甘，能夠清熱解毒、利尿除濕，其中的核黃素還能有效減緩口腔潰瘍，火氣大人可以多多攝取。

芽菜想炒得挺身乾爽，有5個步驟，請按下圖👇👇👇：

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如何挑選芽菜？芽菜有農藥嗎？

廖炯程表示，芽菜是在工廠生產出來的，完全不需要噴灑農藥，是低熱量又營養的好食材。挑選時選豆芽帶有根鬚的，聞起來沒有異味，自家用建議買乾的就好。台灣鄭文怡營養師則建議，芽菜購買時選擇顏色偏淡黃色、外觀完整，摸起來不要軟軟的或帶有黏液。

芽菜不要生食 這些蔬菜也是颱風季好選擇

而颱風過後土質、水質較容易有問題，因此不建議生食芽菜，一定要煮過，而且加熱時間要充足，煮好後中心溫度至少要70℃以上較為安全，年長者可以煮軟一點，也要切碎一些。她也建議，颱風季節擔心菜價貴，除了芽菜之外，也可以選擇瓜類、根莖類，像是絲瓜、青瓜、扁蒲、紅蘿蔔、洋蔥等，價格相對平穩。

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停水停電怎麼辦？常溫即食品派上用場

台灣鄭文怡營養師也呼籲，不用每次颱風就搶菜、搶物資，可善用罐頭或常溫即食的產品，像是該院有推出即食熟飯和咖哩雞、番茄豬、紅酒牛等調理餐包，在停水停電的時候，常溫撕開就能吃，搭配芽菜或瓜類就是營養均衡的一餐。

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