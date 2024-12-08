抹茶營養｜抹茶比綠茶更多咖啡因 抗氧化更強！避免1吃法功效大減

你是抹茶控嗎？近年來在全球掀起一股抹茶熱潮，就是愛它鮮豔的綠色和獨特風味，含健康成分更加分。然而，抹茶是否真的具有傳言中的種種健康益處？看看美國的科學研究怎麼說。



抹茶比一般綠茶 含更多咖啡因

根據外電報導，抹茶是由茶樹Camellia sinensis的葉子製成的濃縮粉末，通常比一般綠茶具有更甜、更順滑的風味。與其他綠茶不同的是，抹茶在陰影下生長，因此含有更高濃度的某些植物化學物質，如具有抗炎效果的多酚類和抗氧化劑等。

抹茶8大好處（按圖看清👇👇👇）

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此外，抹茶通常以粉末形式食用，只需與熱水攪拌即可沖泡成茶。市面上也有抹茶茶包，可以像一般茶葉包在熱水中浸泡。值得注意的是，每8盎司的抹茶含有38～89毫克的咖啡因，雖然低於咖啡，但高於一般綠茶。

抹茶有助於降低血壓、壞膽固醇

研究顯示，抹茶含有豐富的抗氧化劑，如兒茶素等多酚類，以及葉綠素、槲皮素等植物化學物質。根據發表在《歐洲營養學雜誌》的一項綜合分析指出，綠茶中的兒茶素、芸香苷等生物類黃酮，有助於降低血壓和壞膽固醇水平。

此外，多酚具有抗炎作用，而抹茶中的氨基酸L-茶氨酸則與改善注意力和警覺性有關。一些研究也顯示，抗氧化劑和多酚可能有助於提升胰島素敏感性。不過，目前仍需更多人體實驗之研究，來驗證抹茶對心血管健康、認知能力等益處的說法。

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抹茶很百搭 唯避免高溫降低抗氧化力

抹茶的用途非常多元，除了沖泡成茶飲用，還可以添加到各式食物中。例如：牛奶加入約1茶匙抹茶粉，即可製成抹茶拿鐵。還能將其添入水果冰沙、沙律醬、穀物、燕麥片或乳酪中，都能增添抹茶獨特之顏色和風味。

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另外，在餅乾、布朗尼、杯子蛋糕等烘焙食品中加入抹茶粉，也都很相容。也可以拿它撒在爆米花上，算是創意吃法。不過，需留意的是，抗氧化劑對熱敏感，以熱水沖泡或高溫烘焙可能會降低抹茶的抗氧化效果。

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