亞麻籽功效｜護心降膽固醇高血壓最怕它！專家教1食法攝取全營養
撰文：健康2.0
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想要降血壓、預防高血壓，台灣養生達人陳月卿推薦吃亞麻籽（又稱亞麻仁籽），富含的Omega-3可降血壓、降血脂，抗發炎效果也很好，「每天一湯匙亞麻籽，血壓都聽話了，是高血壓最怕的超級食物」。
每天一匙亞麻籽 降血壓、降血脂
台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，亞麻籽是《食療聖經》大推的超級食物，亞麻籽含有豐富的不飽和脂肪酸Omega-3，可降血壓、降血脂，包括總膽固醇、三酸甘油酯，都可以很有效的降下來，預防動脈硬化、心血管疾病，有效保護心臟。
5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）
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陳月卿提到，亞麻籽是抗發炎非常好的油脂，很多人會喝亞麻籽油、吃亞麻籽粉，但事先榨油、磨粉又極易氧化，亞麻籽的外殼堅硬，直接吃又難消化，最好的方法就是食用前用食物調理機擊破細胞壁，攝取新鮮的全營養，建議一天吃10到30克的亞麻籽。
香芹亞麻籽精力湯食譜
陳月卿提供一道「香芹亞麻籽精力湯」，其中的亞麻籽含有豐富的不飽和脂肪酸Omega-3，可降血壓、降血脂，而西芹的熱量低、纖維高，且含鉀量高及豐富的胡蘿蔔素和多種維他命等，對於高血壓及肥胖，有不錯的預防效果。
食材（3人份）：亞麻籽1大匙、西芹15克、苜蓿芽15克、乾海帶芽3克、鳳梨150克、熱情果1顆、蘋果1顆。
西芹功效、西芹如何避免氧化？（按圖👇👇👇）
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做法：
1. 將乾海帶芽，浸泡好水30分鐘，泡發後備用。
2. 將所有食材置入容杯，加水350c.c.，打30~40秒，即完成香芹亞麻籽精力湯。
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