亞麻籽功效｜護心降膽固醇高血壓最怕它！專家教1食法攝取全營養

想要降血壓、預防高血壓，台灣養生達人陳月卿推薦吃亞麻籽（又稱亞麻仁籽），富含的Omega-3可降血壓、降血脂，抗發炎效果也很好，「每天一湯匙亞麻籽，血壓都聽話了，是高血壓最怕的超級食物」。



每天一匙亞麻籽 降血壓、降血脂

台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，亞麻籽是《食療聖經》大推的超級食物，亞麻籽含有豐富的不飽和脂肪酸Omega-3，可降血壓、降血脂，包括總膽固醇、三酸甘油酯，都可以很有效的降下來，預防動脈硬化、心血管疾病，有效保護心臟。

5種營養素降高血壓（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：高血壓｜降血壓營養師推5營養加1物降膽固醇 缺維他命D易心臟病!

陳月卿提到，亞麻籽是抗發炎非常好的油脂，很多人會喝亞麻籽油、吃亞麻籽粉，但事先榨油、磨粉又極易氧化，亞麻籽的外殼堅硬，直接吃又難消化，最好的方法就是食用前用食物調理機擊破細胞壁，攝取新鮮的全營養，建議一天吃10到30克的亞麻籽。

香芹亞麻籽精力湯食譜

陳月卿提供一道「香芹亞麻籽精力湯」，其中的亞麻籽含有豐富的不飽和脂肪酸Omega-3，可降血壓、降血脂，而西芹的熱量低、纖維高，且含鉀量高及豐富的胡蘿蔔素和多種維他命等，對於高血壓及肥胖，有不錯的預防效果。

食材（3人份）：亞麻籽1大匙、西芹15克、苜蓿芽15克、乾海帶芽3克、鳳梨150克、熱情果1顆、蘋果1顆。



西芹功效、西芹如何避免氧化？（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：西芹營養｜穩血壓、美白及預防大腸癌！容易殘留農藥應如何處理？

做法：

1. 將乾海帶芽，浸泡好水30分鐘，泡發後備用。

2. 將所有食材置入容杯，加水350c.c.，打30~40秒，即完成香芹亞麻籽精力湯。



相關文章：高血壓｜天氣凍血壓高點算好？營養師推介得舒飲食6類降血壓食物👇👇👇

+ 7

延伸閲讀：

滷味怎麼吃？3種NG豆製品少吃 滷味推薦食物一次看

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

