護心飲食｜冬季心臟病6高危族　營養師教多吃4類食物清血管降三高

全球每年約有1800萬人死於心血管疾病，心臟病更是台灣人的第二號殺手，甚至有年輕化的趨勢，而冬季常使血管收縮、血液流動速度變慢，加上早晚溫差大，容易發生急性冠心症。營養師推薦民眾多吃「清血管食材」保養身體，少喝酒、多喝水，保持血液順暢，才能預防心血管疾病發生。



「6種人」是冬季心臟病高危險族群

台灣營養師高敏敏指出，有三高（高血壓、高血脂、高血糖）、BMI超過24以上、65歲以上長者、吸煙酒癮者、外食族及有心臟病、肥胖、三高家族遺傳史的人，都是心血管容易阻塞、硬化的高危險族群，當天氣變化大時，也容易出現心律不整或心臟衰竭的情況。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

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營養師教你這樣吃 清血管降膽固醇

高敏敏表示，想維持心血管健康，可以多攝取天然好油，如植物油、堅果種子、深海魚等，其中的不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率，維持心血管順暢。此外，多攝取膳食纖維，如全穀雜糧、深綠色蔬菜、木耳、海帶等蔬菜，降低腸道中壞膽固醇的吸收率，降低血液中的壞膽固醇。

除此之外，採用「彩虹飲食」也是很不錯，彩虹飲食中有很多不同顏色的蔬果，含有豐富的植化素，具有抗氧化、抗發炎的效果，可預防心臟疾病，維持血管健康。此外，黃豆及其製品中的大豆異黃酮，可降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞，維持心血管健康。

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烹煮少油少鹽料理 保留食物營養

高敏敏提到，在烹調方面，可以用蒸、煮、滷、烤、燉等減法烹調，少油、少鹽、少調味，不僅可避免增加罹患慢性病的風險，也能保留食材的營養價值，維持健康的心臟及疏通的血管。零食的選擇上，要避免高油、高糖的加工食品，但可以多酚的天然食材為主，如黑可可、無糖綠茶、堅果種子等，能夠維持血管健康順暢。

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少喝酒、多喝水 避免血液濃稠

高敏敏提醒，還要養成減少飲酒的生活習慣，飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔，可以茶或水代替，多喝水還能讓血液保持順暢、不濃稠，每天建議攝取體重乘以30至40毫升的水量才足夠，而有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取的病人，需要諮詢醫師後再執行，才能更健康。

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