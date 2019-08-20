【飲食熱話】鼎泰豐大廚教吃小籠包正確步驟　應該咬穿皮嗎？

《MasterChef》烹飪比賽真人騷由2010年開始播映，於9年間已經累積了大量人氣，除了因為有星級廚師作主持及激烈的比賽外，節目還會邀請專業的廚師教觀眾一些入廚或飲食貼士。今次節目組便教授大家小籠包的正確食法，令進食小籠包時一滴湯汁也不漏！

在《MasterChef》其中一集 - 澳洲地區中，邀請了以小籠包聞名的餐廳鼎泰豐廚師 - Edward教授一眾參加者正確食小籠包的方法，影片於網上一推出隨即引來熱烈討論，不少外國網友留言表示「原來自己一直的食用方法都是錯」、「大開眼界」，亦有網友分享自己的食法。

平常你是如何進食小籠包呢？（資料圖片）

按下圖看鼎泰豐廚師Edward教授小籠包的正確食法！

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小籠包有多少款式呢？

小籠包別稱又名小籠饅頭，最為人熟悉的產源地當然是上海。不過在常州、無錫、南京、杭州等江南地區都有此傳統小吃，每個地區都有自己的特色，小籠包亦因此成為江浙一帶的代表性食物。以常州為例，小籠包著重味鮮；而無錫小籠包著則重味甜。

各地區的小籠包各有特色。（鄧穎琪攝）

小籠包已有過百年的歷史，首創於離上海市中心二十多公里的南翔鎮，所以「南翔小籠饅頭」（上海人稱包子為饅頭）最為出名。其後於南翔鎮慢慢傳開，各地加入自己的特色及創意，演變成現今出現的小籠包。按圖看7款各地特色小籠包：

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資料參考：MasterChef Australia