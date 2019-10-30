【饅頭薄餅食譜】免焗免搓免發酵　一個鑊20分鐘做出夏威夷薄餅！

薄餅，喜歡厚批，喜歡它的批底香脆、配料繽紛百變，還喜歡芝士拉絲的效果。但製作一個薄餅，要搓麵粉，要發酵，還要烤焗……半天假期便就此報銷。不過，最近在網上發現了一個簡單方便省時的製法，就是用饅頭代替麵糰，方法超級容易，效果超級相似，很想跟大家分享。

用饅頭製成的夏威夷薄餅。

薄餅和饅頭，它們的共通點是，均由麵粉加水加鹽加糖等經發酵而成，不過，口感、色澤還是有點差別。但沒想到，把小饅頭搣碎加蛋和芝士拌勻再煎烘，效果竟與薄餅的餅底有9成相似！不過，記得要用平底鍋，最好還是易潔的，分量需按鍋的圓形面積而酌量小饅頭的數目，饅頭和蛋的比例約3:1，芝士則可隨意。把麵包鋪平在鍋上慢火煎，再加醬料和喜歡的食材，如夏威夷薄餅的材料菠蘿、彩椒、洋葱、香腸等，最後放上Mozzarella芝士，當它融化後，黏着食物營造出來的拉絲效果，實在太吸引！

饅頭薄餅食譜

健康小貼士：

饅頭，當中成分之一的酵母，富含維他命、礦物質及酶類。有研究顯示，每斤乾酵母中所含蛋白質是大米的5倍。除了具抗氧化功能，還有助護肝解毒。但每100克的饅頭約221卡路里，比麵條110卡路里多出一倍，減肥中的你便需注意食量了。

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