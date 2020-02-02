【立春】食蘿蔔健脾？少吃檸檬多吃飯3大飲食原則附中醫推介湯水

立春，這個周二（2月4日）便是，雖然比庚子鼠年的大年初一遲了個多星期，但按傳統過了立春，才算新一年、春天的開始。作為二十四節氣之首，立春這天究竟宜吃什麼？飲用什麼湯水？立春之後，又須注意什麼飲食宜忌，好讓我們身體健康，不被外邪入侵，降低感染肺炎機會？

傳統立春當天會吃蘿蔔，徐澤昌中醫師謂無論胡蘿蔔或白蘿蔔同樣適宜，可以健脾防病止咳消食。 (Ulrike Leone@Pixabay)

立春至立夏這段期間為之春季，這時天氣乍暖還寒，忽冷忽熱，濕度高，不但東風送暖萬物生長，還蟄蟲始振細菌滋生。因此，立春這天，傳統習俗會用餅皮包裹生菜作春卷或春餅、蘿蔔......等食用，祈求來年身壯力健、身體健康，是為「咬春」。春卷因是卷筒形，由頭吃到尾，象徵「有頭有尾」之意，而註冊中醫師徐澤昌亦謂立春吃白蘿蔔或胡蘿蔔同樣適宜：

白蘿蔔功效：消食，下氣化痰，止血，解湯，利尿；用於食積脹滿，消化不良，反胃吞酸，肺熱咳嗽，咯血，衄血等。

胡蘿蔔功效：健脾和中，滋肝明目，化痰止咳，清熱解毒；用於氣血不足，食欲不振，夜盲症等。能降血糖、血脂、血壓、膽固醇等，及預防便秘、美容養顏、增強免疫力；對抗癌、防癌、抗氧化有幫助。

徐醫師認為，因春應肝，肝主疏泄，在志為怒，惡抑鬱而喜調達，如肝氣失疏泄，肝氣太過，會出現「肝木克脾」的現象，例如一緊張就會腹瀉，或緊張時胃痛的情況。所以在養生上應抑制怒氣，儘量使情志得以放鬆，以順肝調達舒泄之氣。而立春過後，陽氣開始升發，可多進食辛溫升散之品等，以助陽氣升發。

按圖看清徐醫師建議立春後的3大飲食原則：

+ 7 + 6 + 5

山藥即淮山屬味甘食物，宜立春後進食，可補脾胃。(資料圖片)

徐醫師還推介了一款健脾益氣湯水，按圖看清「白朮山藥南棗瘦肉湯」食譜材料和做法：

+ 6 + 5 + 4

湯水食療外，由早上起床開始，生活習慣上也有需要注意事項，如穿著衣服要下厚上薄和寬鬆，也要做些溫和的運動，如太極或跑步，不要發怒，避免心情抑鬱！

春天除了注意飲食外，也應作適當的運動。(資料圖片)