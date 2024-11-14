桃芝風球｜打風食乜餸？雞翼番茄蛋常備5種食材17款簡易食譜合集

桃芝風球8號波殺到！天文台表示會維持至少到周四（14日）早上10時，要否趕上班還是未知之數，擔心飯餐沒有着落？不妨打開雪櫃，看看哪些常備食材，再參考以下17款食譜，即使在打風的日子，都能享用簡單美味的三餸一湯！



打開雪櫃、冰格、廚櫃，找到以下這些常備食材嗎？「對號入座」找出以下食譜的不同配搭，輕輕鬆鬆炮製簡單料理。

• 耐放常備食材：雞蛋、洋葱、蒜頭、番茄、南瓜、番薯

• 雪櫃常備肉類：雞翼、雞髀、雞扒、豬扒

• 雪櫃常備水果：蘋果、雪梨

• 煲湯常備材料：蓮子、百合、蜜棗、雪耳、南北杏

• 家中常備罐頭：午餐肉、豆豉鯪魚、沙甸魚、菠蘿

【蒜香豬扒食譜】香口肉嫩家常菜 自製金黃炸蒜記得一個步驟

蒜香豬扒食譜

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂

蒜蓉牛油雞翼食譜

【意粉食譜】Jamie Oliver師傅教煮蒜香鯷魚意粉 秘訣原來係...

由Gennaro Contaldo教授的色彩鮮艷快速蒜香鯷魚意粉．（Gennaro Contaldo Youtube截圖）

【蒜蓉包食譜】外脆內軟陣陣蒜蓉焦香 包一定要夠厚！

蒜蓉包食譜

除了基本調味外，家中若有雞蛋、洋葱、薯仔、番茄、雞翼、雞扒、豬扒，任何兩款的話，你已可炮製以下幾款不同菜式了。

家常小菜

【番茄炒蛋食譜】番茄點煮抗氧能力更高？ 快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

【番薯食譜】日式番薯煮雞肉 番薯連皮燜營養滿分

【豬扒食譜】洋葱豬扒滋陰潤燥 底面揼幾下鬆軟肉嫩

洋葱豬扒食譜

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

洋葱炒蛋食譜

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流 入門級家常菜

南瓜蒸排骨食譜

【薯仔蛋餅食譜】蛋香軟綿綿 2種材料炮製西班牙家常小食

薯仔蛋餅食譜

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

如果你都係想食即食麵，或家中只有即食麵和蛋，不妨參考結衣BB的十種吃法：

【雞湯拉麵】即食麵加雞蛋都有十種食法？ 新垣結衣可愛演繹！

（網上圖片）

+ 5

【滑蛋雞扒飯食譜】20分鐘日式家常料理 蛋滑雞扒嫩有秘訣

滑蛋雞扒飯食譜

+ 1

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

靚湯、甜品

家中廚櫃、雪櫃總常備一些煲湯材料，讓你什麼時候想飲什麼靚湯，也順手拈來不同材料，配搭出健康湯水，不用多，只要你有蓮子、百合、蜜棗、紅棗、雪耳、南北杏，有蘋果、有雪梨，有牛奶，有雞蛋，即使足不出戶也可以炮製健康靚湯和滋潤甜品。

【湯水食譜】蓮子百合雪梨湯 滋潤口乾防聲沙

蓮子百合雪梨湯食譜

【番薯糖水食譜】老薑養生驅寒暖身 簡易秋冬中式糖水

番薯糖水食譜

【糖水食譜】雪耳百合糖水滋潤通便秘 比燕窩更適合各種體質

雪耳百合糖水食譜

【甜品食譜】薑汁撞奶三大重點 撞出零失敗滋潤甜品

薑汁撞奶食譜

【甜品食譜】焦糖雞蛋布丁 柔滑有蛋香只需3種材料

雞蛋焦糖布丁食譜