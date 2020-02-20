【減肥】增強飽腹感10大健康食物　抑制Home Office口痕飢餓感

武漢肺炎影響下，安排在家工作該接近一個月了嗎？相比在公司，有否發覺食慾急增？肚腩愈來愈像卡通「布甸狗」又鬆又泡？口罩荒下市民閉關在家，彷彿連外出運動也少了，若怕胖而強「忍口」不吃可弄巧反拙，以下10大食物有助延長飽腹感，也能減輕肚空空的「口痕」感，不毀keep fit大計。

鑑於疫情持續，相信home office的日子亦同步持續，近日聽聞身邊不少人反映待家中多時，「悶悶哋」想找食物安慰，加上少運動，恐有日益發胖的危險，飲食上進退失據，「食好定唔食好？」事實上，若怕肥而不斷地忍口非可行之策，愈忍愈想吃，吃多了反而更易攝取多餘的熱量。

Home office下發覺食慾急增，加上少運動，恐有日益發胖的危險。（Lenin Estrada/Unsplash）

持續的飢餓感，是阻礙你達到減肥目標的主要障礙之一，通過不停節食來減肥無法長期有效。食物類型會影響進餐後的滿意度，我們該吃甚麼來確保飽腹感更持久？在我個人的減肥經驗，蘋果、燕麥（煮稠身）加肉桂粉、熱薑黃豆奶、熱椰菜花「飯」、蒜蓉炒娃娃菜及烚蛋，夠我維持持久的飽腹感，結果不胖反瘦，一個月內輕了兩磅，賺到額外收穫。

多吃飽腹感持久的食物，有效控制食慾免愈吃愈多，攝取多餘熱量。（Saurav Rastogi/Unsplash）

有研究表明，飽腹感強的食物可直接減少食物的攝入量，減少飢餓感便有效促使食慾降低，有助控制體重及有健康的飲食習慣。

請按圖了解影響食物能否提供足夠的飽腹感6大因素：

+ 3 + 2

據Insider及外國營養學家推薦，想藉食物控制身體的飢餓水平，長時間保持飽腹而又不增加體重，以下10大健康食物可以幫到手︰

+ 7 + 6 + 5

其他如希臘乳酪（高蛋白、脂質）、奇亞籽（高蛋白、高水溶性纖維）、橄欖油（豐富單元不飽和脂肪）及瘦肉（高蛋白、脂質）等也有助提升飽腹感，控制食慾，從而加強體重管理。現今有不少人提倡低醣（碳）飲食來控制體重，註冊營養師陳國賓（Leslie）在以往受訪時曾提醒即使奉行低碳飲食，每天也需要有120克碳水化合物吸收，當中包括2份水果、2片全麥麵包、1碗粉或大半碗飯（二揀一）來供應維持心臟、肺、大腦等運作、作能量消耗及餵養腸道中的益生菌，保持活性預防便秘，而非僅靠高纖食物來解決便秘問題。

參考資料︰Science Direct/營養與營養學雜誌/Insider/netdoctor