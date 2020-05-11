【粥店食譜】港式味道生菜粟米粥+三絲炒米粉+豉油王炒麵+粢飯

粥店、粥舖中，街坊街里的早午晚餐或宵夜，皮蛋瘦肉粥、生菜粟米粥、炒米粉、炒麵、粢飯、豬腸粉、油炸鬼、炸両和牛脷酥等。自家製也能演繹出以上幾道美食，不能得其箇中精髓，卻有幾分窩心暖意的滋味。在城市急速的發展下，舊式粥店漸漸已是鳳毛麟角，假如有一天盡都消失了，我們還能自製港式味道，承傳粥店情懷。

我家樓下有間舊式粥店，由早上6點半至凌晨1點，孜孜不倦供應熱粥、腸粉、炒米粉等地道美食，每天上班或下班，還見粥店燈火通明。到冬天時分，客人絡驛不絕︰「艇仔、碎牛、齋腸、豆漿…」叫嚷未停。雖然我不會天天光顧，亦沒有跟伙記稔熟，但它如老朋友一樣伴隨。遊子夜歸不覺餓，卻總會探頭望望粥店內是否仍有客人？伙記們在幹甚麼？油炸鬼賣剩幾多？如果周遭的食店要撤走換新，還願粥店安好，屹立不倒。

70、80年代的舊式粥店，供應熱粥、腸粉、炒米粉等地道美食未言倦。（尹嘉蔚攝）

香港70、80年代的粥店，能屹立至今的如「冰廳」一樣少，也許終歸一切不敵時代巨輪，這些老店自願或被逼退下火線，可能意味著它們承載的港式地道美食將漸漸失傳。屋邨街市內或者有一兩檔賣粥、賣炒粉麵的，但有油器和粢飯並存的，似乎只有粥店才有囊括。想到這些不禁有一點點感慨，若然有一天粥店的美食不見了，我們只能自製港式味道，延續粥店的美味。

生菜粟米粥

【粥食譜】電飯煲生菜粟米粥 免睇火免黐底粥底開花軟綿夠米香！

生菜粟米粥是粥品店裡少有的素粥之一，雖然配料清寡但味道猶佳，完全靠粥底本身「返味」，綿滑的白粥滲出米香，在家中煮粥，使米粒「開花」的小秘訣全靠用手動式的拂蛋器，以少許陰力攪拌粥底1分鐘，目的為了「出稠」及「開花」

電飯煲生菜粟米粥食譜

三絲炒米粉

【素食食譜】三絲炒米粉 港式風味彈牙爽身

又平又飽的炒米粉，總覺得自己炒不好，未及外賣的好吃，但知道了炒米粉的小技巧後，原來自己都可以做到如粥店的米粉！當灼熟米粉後，用一塊乾淨的毛巾蓋住，保留米粉的熱力讓它自我燜熟及膨脹，然後配料任揀任放，出動「雙筷子」炒勻配料及米粉，完成後的米粉，質地彈牙爽身、有米香兼有嚼勁。

三絲炒米粉食譜

豉油王炒麵

【炒麵食譜】豉油王炒麵爽口彈牙 15分鐘快炒港式美食

豉油王炒麵，抵食又飽，算是窮人恩物吧！粥舖內常找到它的蹤影。一般做法先爆香韭黃及銀芽，爆洋蔥，下麵，加入醬料成「豉油王」。麵可用鹼水麵、蛋麵或蝦子麵，鹼水麵彈牙，蛋麵有蛋香，蝦子麵有鹹香。灼熟麵至八分，炒麵利用筷子不斷「炒鬆」麵條，令表面夠熱夠香，汁料要炒得均勻，令每條麵條上色，揸筷子的功力不可少。

豉油王炒麵食譜

粢飯

【粢飯食譜】一糰糯米炮製上海滋味！暖胃健脾預防老人癡呆

粢飯，熱騰騰的拿在手上，可以邊行邊吃，在冬天裡是最佳的天然「暖手包」！自家製還可隨意加入不同餡料，榨菜、肉鬆、油炸鬼，鹹脆惹味，已經是個完美的黃金組合。

粢飯食譜

健康小貼士︰