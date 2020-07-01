【養肝食物】助排毒皮膚更透亮、杜絕口臭！盤點12種有益肝臟飲食

您是否有睡不好、變胖、常頭痛等問題？這些都是身體中有很多毒素的徵兆，這些毒素可能來自飲食、生活習慣，或環境中的有害物，使您的肝臟必須更辛苦地工作，才能將血液中的所有毒素排除掉。為了幫助肝臟，您可以改變飲食，為肝臟提供必需的養分，讓它運作得更有效率。 醫學審稿：Dr. Christopher Ho 文：Lydia Young／Hello醫師

健康肝臟排毒有8大好處

清除掉肝臟中不需要的毒素以後，您會立刻感受到健康的好處，包括下列：

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這12類食材有益肝臟（點擊下圖率先看，下文有更詳細解說！）

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1. 水：身體高達60%是由水組成的，但我們不像駱駝，可以把水儲存在背囊裡。人體內的水，就是在體內循環的水量，儲存在我們的身體細胞之中。假如水分不足，肝臟就不會健康。要讓毒素離開身體需透過體液形式去排掉，例如尿、汗等，建議每天喝3公升的水，但切勿過量，否則也會有害。

2. 十字花科蔬菜：這是一種蔬菜類型，包括西蘭花、椰菜花、高麗菜、白菜和白蘿蔔等。這名字是源自葉子的形狀，就像個十字架。這些蔬菜含有植物營養素：類黃酮、類胡蘿蔔素、蘿蔔硫素和吲哚類。這些天然化學物質，有益肝臟進行化學物質、殺蟲劑、藥物和致癌物質的中和作用。

3. 綠葉蔬菜：例如羽衣甘藍，抱子甘藍、高麗菜等，都有很高的含硫量。這種化學物質最著名的，就是解毒肝臟的能力，且可以用多種方式烹調。另一個必須提到的，則是一種不起眼的藥草：蒲公英。蒲公英是最有效且最受推薦的肝臟草藥之一，它不僅可以為肝臟解毒，還能刺激肝臟和膽囊的生成，幫助脂肪的消化和吸收。

4. 海菜類：通常也通稱為藻類，類型很多，包括鹿尾菜、海苔、昆布、裙帶菜、羊栖菜、紫紅藻、洋菜、海帶等。日本人的肝病死亡率最低，因為海菜在他們的飲食中，佔有重要地位。它們對肝臟的助益，在於可防止重金屬被人體吸收。

5. 發芽的種子、堅果、豆類與榖物：芽中的蛋白質和酶，可幫助增強肝臟對抗毒素的防禦能力，也含有可預防癌症的化學物質。

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6. 富含硫的食物：肝臟需要硫，才能去除汞和某些食品添加物，以進行解毒，儘管氣味不佳，但硫磺也具有抗發炎的作用，對身體的其他部位也很有益。然而，大多數人攝取的硫並不夠，您可以在下列的食物中找到硫：

大蒜、洋蔥、青蔥和韭菜、蛋、朝鮮薊，藥用菇類：舞茸、香菇和靈芝

7. 水果：每天食用蔬菜和水果，有助於降低脂肪百分比，最終導致肝臟脂肪減少。請選擇豐富多彩的蔬果，以便從每種食物中，獲取不同種類的營養。此外，確保每天食用4份5種不同的蔬菜，和3份3種不同的水果。在2週內，您將失去很多體重，肝臟也將開始恢復。一般的水果，特別是莓果類，例如士多啤梨，覆盆子、蔓越莓等稱為超級水果的果類，都非常健康！ 它們含有花青素（Anthocyan）和多酚（Polyphenol），已被證明可抑制肝臟中的癌細胞增殖，同時也富含抗氧化劑（Antioxidant），可以減少粉刺，疼痛和老化。

8. 益生菌纖維食品：益生菌纖維是指一組不易消化的碳水化合物，有助於腸道中的消化作用，功能是吸收脂肪量，進而降低脂肪肝的風險。

9. 發酵食品：泡菜、醃漬菜、味噌湯和豆腐等發酵食品，可增加腸道中的微生物，讓消化更輕鬆。此外，發酵食品中的化學物質化合物，已經過分解，對肝病患者來說，更容易消化。

10. 健康脂肪：脂肪提供能量給身體，讓您有能量工作和玩耍。健康的脂肪可以在天然產品中找到，例如亞麻籽、大麻籽、奇亞籽、椰子油、橄欖油等，還有很多人最喜歡的牛油果。這些食物都含有健康的脂肪，包括不飽和脂肪（Unsaturated fat）和單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat），對肝臟健康最佳的omega-3脂肪酸，則是來自海鮮。

11. 草藥：使用草藥或香草類，是促進肝臟健康最便宜的方式。它們的用途很廣泛，可以拿來泡茶或當作調味料，且富含抗發炎、抗病毒和抗菌解毒的特質。已知的幾種強效草藥，可促進肝臟轉化營養素和排除毒素，包括牛奶薊、聖羅勒、蒲公英根、柴胡。

12. 動物性蛋白質：嗜吃肉的人要歡呼了，因為他們想保持肝臟健康，並不需要放棄吃肉。雖說若使用了來路不明的肉類、或肉品未達食品安全標準時，會有氨毒的風險，但若您購買的食物來自有機品牌、正確地烹飪時，便幾乎可避免這種風險。挑選瘦肉，少脂肪的部位，並避免煎炸。

有時候，毒素實在很難避免，食物、環境和我們使用的產品中，都可能有毒素。儘可能地消除毒素，是很重要的。試著把上述這些可清潔、助肝臟的食物，加到您的飲食裡吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：幫助排毒防癌～12種有益肝臟的飲食】