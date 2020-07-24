【增肌食譜】營養師8餐單一式兩款減脂增肌任你揀！點只雞胸烚蛋

說到減肥或增肌，腦海裡出現的都只有白𠽌𠽌的白烚雞胸肉或烚蛋，單是看到那模樣已經覺得減肥或增肌食物都是一些淡而無味的餐單，令人卻步。事實上減肥或增肌餐單並非想像中的苦悶乏味，一樣可以吃得多姿多彩！

減肥及增肌其實沒有捷徑，只有控制飲食及適量的運動才可以健康地達到目標。台灣有營養師常在IG上分享簡單又有助減肥或增肌的食譜，食譜中所用的食物大部分都是一樣，只在分量的部分作出調整，來達到不同營養比例的需求。

進行減肥或增肌時更應攝取不同的食物及適量的油脂，才能均衡地達成目標！（Jessica_Lewis／Unsplash）

事實上減肥和增肌並不是只有白烚一種烹調方法或只有雞肉、雞蛋來吸收蛋白質，增加飽肚感，其他肉類如豬肉都富含蛋白質，時不時轉換一下口味也不錯。而且重點是食物種類需多樣化，才能攝取到均衡的營養！

按圖看台灣營養師建議的減肥及增肌食譜：

+ 16 + 15 + 14

以上都是台灣營養師在IG分享的減肥或增肌餐單，大家可以按以下食譜及根據營養師的配搭製作出豐富而又不苦悶的減肥或增肌餐！

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資料來源：IG@nuture_fit_taichung