綠豆功效｜降血壓防肝硬化綠豆7好處　加南瓜潤肺補氣血＋3大絕配

綠豆功效｜豆類之中，常提及黑豆、紅豆的好處，綠豆其實也不只清熱解暑，對身體健康還有不少貢獻，降血糖、血壓，甚至肝硬化也有幫助。但有些人需要慎食，不同配搭也具不同裨益。



綠豆沙、綠豆榚，相信大家都有吃過，亦不會感到陌生。炎炎夏日，長輩們都會叮囑我們多喝綠豆湯，或是以綠豆入饌，說是可以清熱解毒，亦可以解暑降溫。但其實秋冬天氣也適宜吃綠豆，它的好處又豈止這兩項。

【糖水食譜】薏仁綠豆沙消暑消水腫 簡易兩招極速「開花」起沙

綠豆除了清熱解暑，亦有很多好處呢！（freepik)

按圖看綠豆的好處：

+ 9

綠豆功效1｜降血壓

綠豆中有著豐富的鈉、鎂和膳食纖維，有研究顯示，這些營養素可以有效降低患上高血壓的機會。而且，另一個研究顯示，多吃豆類食物，例如，紅豆、綠豆、黑豆等，都可以有助降低血壓。在試管和動物身上的實驗中，綠豆中的蛋白質可以抑制會令到血壓自然上升的酶。雖然這項實驗並不是在人類身上進行，但據之前的兩項實驗，綠豆的各種營養素都有助降低患上高血壓的風險。

黑豆功效｜豆中之王補腎防癌降血壓6好處+食譜 4禁忌免呼吸困難

綠豆功效2｜控制體重

據不同的研究顯示，纖維和蛋白質都可以有助減肥及控制體重，它們可以抑制飢餓荷爾蒙的增加，令到食慾降低。除此之外，這兩樣營養素都可以令身體釋放更多飽肚荷爾蒙。當我們進食時，它們可以幫助減低卡路里吸收，有助體重管理。據研究所得，進食豆類比進食其他澱粉質，例如，意粉、麵包等更具飽肚感。

綠豆功效3｜促進消化助防大腸癌

綠豆含豐富纖維，每杯煮熟的綠豆（約202克）就有15.4克的纖維，當中可溶性膳食纖維 — 果膠，可以促進腸臟蠕動。此外，綠豆亦含抗性澱粉，有助增加腸道中的有益菌群。當我們攝取膳食纖維時，會被分解成一種短鏈脂肪酸，丁酸鹽（butyrate）。它對抗炎跟調節免疫功能有一定作用，可以令腸臟更健康，甚至可以減低患上大腸癌的機會。大腸癌預防｜冬菇昆布助防大腸癌 專家教1煮法冬菇抗癌成分多8倍

有人認為綠豆中的蛋白質含量很高，難以消化，但其實經過煮熟且長時間浸泡的綠豆是不會有這種問題，

綠豆功效4｜降低血糖水平

綠豆有很豐富的纖維和蛋白質，可減慢糖分進入血管的速度。一項在動物身上的實驗結果證實，綠豆中的抗氧化劑，牡荊素（vitexin）和異牡荊素（isovitexin）可以降低血糖水平，亦可以刺激身體分泌胰島素，調控血糖。

5. 預防中暑

綠豆的抗炎性有助身體對抗暑熱、身體過熱，以及口渴等等。亦有一項在動物身上的研究顯示，綠豆中含有的抗氧化劑，例如之前提及的牡荊素和異牡荊素，除了可以控制升糖水平，亦可防止自由基在中暑時加快形成，破壞我們自身的健康系統。

6. 維持心血管健康

有研究顯示，綠豆中的營養素可以降低體內壞膽固醇的水平。一個在動物身上的測試中，綠豆的抗氧化劑可減緩血管老化，亦可阻止壞膽固醇中的粒子和自由基「合作」，破壞心血管健康。

7. 預防肝硬化

綠豆有著豐富的卵磷脂，可以協助把脂肪乳化為一些細小的顆粒，降低肝臟細胞脂肪化的機會，亦可以減低因酗酒而導致的肝硬化問題。而且綠豆中的胰蛋白酶抑制劑可以保護肝臟，減少蛋白分解。脂肪肝｜熬夜唔傷肝！保健品冇用？肝臟權威黎青龍：補肝法只1種

綠豆雖然好處多，但亦不是人人都適合吃。(freepik)

雖然綠豆看來有不少的好處，但在中醫的角度來看亦有以下幾類人是不適合吃綠豆的。

按圖看中醫認為哪幾種人不適合吃綠豆：

綠豆禁忌｜4類人不宜食用綠豆

1. 胃寒

如果你經常覺得胃部冰冷，當天氣轉涼或是吃冰冷食物時會胃痛，那你便是胃寒人士了。綠豆性寒，多吃加重身體虛寒的症狀，

2. 寒凝經痛問題女士

寒凝經痛是指體寒而血脈凝澀，血氣運行不暢，最後身體形成瘀血，阻礙子宮的氣血循環，而造成經痛。寒凝經痛可能會因為平時飲食不調、經常吃生冷食物或居住在寒冷濕重之地都會造成此問題。綠豆性寒，有清熱的作用，並不適合體質寒涼的人食用。

3. 脾虛體質

於中醫角度而言，綠豆寒涼，會影響脾胃運化，容易做成脾虛，而脾虛會令到食物的營養不易被吸收及消化，當中的「濕」亦會積存在體內，容易造成腹瀉及便溏。

4. 正在服食藥物人士

綠豆有「解毒」的作用，雖然可以為身體去除某些毒素，但亦可解除某些藥物的效用，若正在進食一些溫補類的藥材應先諮詢中醫師的意見，以免減低療效。

綠豆功效｜怎樣配搭最健康？

根據台灣中醫劉鐵軍在他的著作《護肝養腎 劉鐵軍圖解養生食療帖》中提及，綠豆則有以下數頂的建議食法。

按圖查看綠豆的建議配搭：

1. 綠豆+白米：促進食慾補充維他命

白米含有澱粉、纖維、蛋白質、各種維他命及礦物質，而綠豆在中醫的角度來看則有利水去腫、清熱解毒等作用。以這兩項食材烹煮成粥，不但可以增進食慾，亦可以補充各種維他命及其他營養。

2. 綠豆+燕麥：控制血糖

綠豆中的澱粉較多，容易在我們的身體內轉化為血糖，令到血糖水平上升。而燕麥則可以幫助抑制血糖上升。兩者搭合既可以為我們身體補充所需營養素，亦可控制血糖，互補長短。

3. 綠豆+南瓜：潤肺補氣血

綠豆具有清熱解毒、消暑，及利尿的功效；而南瓜則有益氣生津、養胃補氣之效。兩者同食煮粥可以生津潤肺、補氣血。

除了以上的建議，以綠豆加進平時的湯水中亦有養生之效，以下有各款由中醫師所推薦的綠豆湯水，在炎炎夏日大家不妨煲些消暑湯水給家人和自己喝，解一解身體的「暑熱」。

【去水腫湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

【健康湯水食譜】綠豆馬蹄紅蘿蔔湯 減輕濕疹痕癢清熱毒

綠豆馬蹄紅蘿蔔湯食譜

【健康湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

綠豆薏仁湯食譜

參考資料：劉鐵軍《護肝養腎 劉鐵軍圖解養生食療帖》 / Healthline / 醫師教室