早餐時間｜運動先或早餐先？研究指運動後早餐燒脂多2倍 降心臟病

天王金句︰「唔好空肚食早餐！」箇中智慧是喝杯暖水後才吃早餐，就不是空肚了。英國早年有研究，早上喝杯水後去做運動，之後才吃早餐，脂肪燃燒多2倍。



研究中的受試者先做運動，後吃早餐，脂肪燃燒率比另一方高出2倍。（VCG）

如果在早上做運動，應該先早餐，後運動；還是先運動，後早餐？此項討論一直各有分歧。如果想透過做運動來消脂減肥，或者可參考英國一項小型研究的結果，共30名的肥胖或超重男士為研究對象，當中一組先運動、後早餐的受試者，對比下脂肪燃燒率高出2倍。原因是未吃早餐的話，運動時欠缺「燃料」，身體傾向消耗本來貯存的碳水化合物，當碳水化合物耗盡後，便轉向燃燒脂肪細胞。

未吃早餐的話，運動時欠缺「燃料」，身體傾向消耗本來貯存的碳水化合物，當碳水化合物耗盡後，便轉向燃燒脂肪細胞。（Carl Barcelo/Unsplash）

先運動後早餐 降糖尿及心臟病風險

在研究進行的6星期內，「先運動、後早餐」的人，他們的體重沒有比另一方減輕很多，但研究人員認為此項研究從健康層面上產生了「深切及正面的影響」。

英國巴斯大學運動心理學家Javier Gonzalez指出，在相同體重及運動量前提下，差別只在於食物的攝取時間，先運動、後早餐的人，在較低的血糖水平下，燃燒了更多脂肪，肌肉對胰島素分泌更有反應及敏感，胰島素有效控制餐後高血糖，從而有助降低罹患糖尿病及心臟病的風險。

先運動；後早餐的人，在較低的血糖水平下，燃燒了更多脂肪，肌肉對胰島素分泌更有反應及敏感。（lungmun_cafe IG）

研究人員補充，需要更多科學測試及更廣大的研究小組，才能進一步確實暫時的結果。如果選擇吃早餐前運動，美國花樣滑冰協會有以下提醒，以防止肌肉組織勞損。

按圖了解運動中及後如何補給︰

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但要留意在實際執行上，需注意個人體質是否適合才量力而為。

吃早餐真的有必要嗎？

牛津大學臨床生物化學教授Dr. Terence Kealey曾出書《Breakfast is a Dangerous Meal：Why You Should Ditch Your Morning Meal For Health and Wellbeing》（早餐危險：早餐是危險的膳食：為了健康和福祉，應該放棄你的早餐）。Dr. Kealey本身是位糖尿病患者，於2010年被診斷患有2型糖尿病，不久後他注意到早餐令他的血糖水平飆升，於是通過放棄吃早餐，放棄吃碳水化合物及避免酒精，吃大量的蔬菜、堅果及適量肉類（紅肉除外）來控制血糖及控制病情。

Dr. Terence Kealey的著作《Breakfast is a Dangerous Meal：Why You Should Ditch Your Morning Meal For Health and Wellbeing》提出反傳統的論調。（The Sun UK）

與傳統相反，Dr.Kealey認為早餐很容易成為糖尿病患者最危險的一餐，特別是喜歡吃早餐穀物的人更需注意，大部分關於它的好處及研究是由穀物製造商資助的，早餐穀物包含了吃太多糖分。Dr.Kealey所針對的兩類對象，第一類那些根本不愛吃早餐，卻怕對健康有負面影響，強逼自己吃早餐的人。第二類是40歲以上肥胖的族群，如果體重指數超過25的人，看來有需要放棄早餐。

按圖Dr.Kealey破解早餐6項常見迷思：

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同場加映︰【世界早餐】32國家早餐吃甚麼？英式早餐禮儀鹽及胡椒勿亂灑？

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參考資料：CNN / Everyday Diabetes