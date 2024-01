早餐時間｜運動先或早餐先？研究指運動後早餐燒脂多2倍 降心臟病

天王金句︰「唔好空肚食早餐!」箇中智慧是喝杯暖水後才吃早餐,就不是空肚了。英國早年有研究,早上喝杯水後去做運動,之後才吃早餐,脂肪燃燒多2倍。



研究中的受試者先做運動,後吃早餐,脂肪燃燒率比另一方高出2倍。(VCG)

如果在早上做運動,應該先早餐,後運動;還是先運動,後早餐?此項討論一直各有分歧。如果想透過做運動來消脂減肥,或者可參考英國一項小型研究的結果,共30名的肥胖或超重男士為研究對象,當中一組先運動、後早餐的受試者,對比下脂肪燃燒率高出2倍。原因是未吃早餐的話,運動時欠缺「燃料」,身體傾向消耗本來貯存的碳水化合物,當碳水化合物耗盡後,便轉向燃燒脂肪細胞。

未吃早餐的話,運動時欠缺「燃料」,身體傾向消耗本來貯存的碳水化合物,當碳水化合物耗盡後,便轉向燃燒脂肪細胞。(Carl Barcelo/Unsplash)

先運動後早餐 降糖尿及心臟病風險

在研究進行的6星期內,「先運動、後早餐」的人,他們的體重沒有比另一方減輕很多,但研究人員認為此項研究從健康層面上產生了「深切及正面的影響」。

英國巴斯大學運動心理學家Javier Gonzalez指出,在相同體重及運動量前提下,差別只在於食物的攝取時間,先運動、後早餐的人,在較低的血糖水平下,燃燒了更多脂肪,肌肉對胰島素分泌更有反應及敏感,胰島素有效控制餐後高血糖,從而有助降低罹患糖尿病及心臟病的風險。

先運動;後早餐的人,在較低的血糖水平下,燃燒了更多脂肪,肌肉對胰島素分泌更有反應及敏感。(lungmun_cafe IG)

研究人員補充,需要更多科學測試及更廣大的研究小組,才能進一步確實暫時的結果。如果選擇吃早餐前運動,美國花樣滑冰協會有以下提醒,以防止肌肉組織勞損。

但要留意在實際執行上,需注意個人體質是否適合才量力而為。

吃早餐真的有必要嗎?

牛津大學臨床生物化學教授Dr. Terence Kealey曾出書《Breakfast is a Dangerous Meal:Why You Should Ditch Your Morning Meal For Health and Wellbeing》(早餐危險:早餐是危險的膳食:為了健康和福祉,應該放棄你的早餐)。Dr. Kealey本身是位糖尿病患者,於2010年被診斷患有2型糖尿病,不久後他注意到早餐令他的血糖水平飆升,於是通過放棄吃早餐,放棄吃碳水化合物及避免酒精,吃大量的蔬菜、堅果及適量肉類(紅肉除外)來控制血糖及控制病情。

Dr. Terence Kealey的著作《Breakfast is a Dangerous Meal:Why You Should Ditch Your Morning Meal For Health and Wellbeing》提出反傳統的論調。(The Sun UK)

與傳統相反,Dr.Kealey認為早餐很容易成為糖尿病患者最危險的一餐,特別是喜歡吃早餐穀物的人更需注意,大部分關於它的好處及研究是由穀物製造商資助的,早餐穀物包含了吃太多糖分。Dr.Kealey所針對的兩類對象,第一類那些根本不愛吃早餐,卻怕對健康有負面影響,強逼自己吃早餐的人。第二類是40歲以上肥胖的族群,如果體重指數超過25的人,看來有需要放棄早餐。

參考資料:CNN / Everyday Diabetes