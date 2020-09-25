【蒸肉餅食譜合集】梅菜、鹹蛋、魷魚仔　肉質嫩滑不粗嚡2大貼士

家常菜又怎少得肉餅！蒸肉餅的配搭變化多端，梅菜蒸肉餅、冬菇馬蹄蒸肉餅、鹹蛋蒸肉餅等等，都是一些家傳戶曉的食譜。其實蒸肉餅的配搭又怎會這麼少，加入其他食材亦別有一番風味。

蒸肉餅，相信無人不曉亦是餐桌上常駐菜式之一。縱使每人所喜愛的蒸肉餅配搭略有不同，但最終都會想肉餅口感彈牙不粗嚡，香口嫩滑。蒸出一碟美味的蒸肉餅除了有大廚雷啟裕所教的秘訣外，亦可嘗試以下2個大發現，蒸肉餅時加一樣材料有助肉餅變得Juicy不嚡口！

按圖看蒸肉餅不嚡口2大貼士：

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蒸肉餅

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煎肉餅

煎肉餅，個人認是一款中式漢堡扒，製作過程中最擔心便是未放上易潔鑊前肉餅已經「解體」。其實煎肉餅都有竅門，只要學會以下4大貼士，煎出一碟不散的煎肉餅，不難！（請按圖看）

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