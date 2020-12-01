【HKTVmall聖誕市集】火鍋套裝廚具低至3折　和牛豬梅片帶子$199

2020聖誕節將至，但受新一輪的新冠肺炎及限聚令影響，今年的聖誕節或者需留在家中渡過。不過，在家也可狂歡盡興，HKTVmall舉行為期一個月的「12月聖誕市集」，由廚具、家品以至派對美食套裝都一一減價，記者精選了各種抵買食品、廚具、零食、飲料等，讓你及早準備迎聖誕！

HKTVmall由12月1日起至12月31日舉行「狂歡12月聖誕市集」，每日會有不同限時優惠，派對必備的美酒零食套裝更低至3折。當中亦有家電、廚具正進行減價，作為聖誕禮物或者自用都是不錯選擇。

「聖誕市集」專區

按圖看「聖誕市集」專區精選貨品：

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聖誕啖啖肉盛宴

聖誕節最令人期待的不止有交換禮物，更有大食會！今年因限眾令未必能夠一班人到餐廳狂歡，不妨考慮與家人留在家中大吃特吃。記者發現HKTVMALL的啖啖肉盛宴套裝種類繁多，而且亦有2-4人的西餐、燒肉或火鍋套裝選擇。

按圖看精選「聖誕啖啖肉盛宴」：

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「每日一店」輪住劈價 優惠天天不同

「每日一店」意思是每日都會有一間店舖推出不同優惠，自1/12起，每日都會有一間店舖進行減價，多件廚具、家品輪住減，大部分都全店至少8折，某些更有折上折！近期韓國「牛油蒜蓉麵包脆脆」大熱，記者尤其推薦，記得掃貨！

按圖看精選廚具、食品每日劈價：