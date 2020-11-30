【三餸一湯食譜】芋頭燜排骨+芥蘭炒牛肉+麻油雞飯+驅寒暖胃湯水

今個星期天氣明顯開始轉冷，長袖衫終於也出動，這些時候最適合吃一些暖笠笠的菜式。以下就為大家介紹冬日三餸一湯，有飽肚燜餸芋頭燜排骨、冬天必吃的芥蘭炒牛肉、暖胃的麻油雞飯，以及驅寒的胡椒腐竹粟米蓮藕湯。

新冠肺炎疫情來到第四波，又回到每日確診人數破百的日子，行政長官林鄭月娥剛宣佈新一輪防疫措施，食肆關門時間再次由12點提早至10點、限聚令又收緊至2人，不知道大家會否減少外出用餐的次數呢？根據天氣預告，本周氣溫低至16度，如此凍冰冰的日子，當然要吃一些暖胃的菜式，以下就有幾個推介，飯、餸、湯樣樣齊！

芋頭燜排骨

冬天很適合食燜餸和煲仔菜，芋頭燜排骨便是其中一個好選擇，尤其是加了椰奶和花奶，令這道菜更香滑。如果你不喜歡吃排骨，也可試試換成芋頭燜雞。

【芋頭燜排骨食譜】佐飯一流暖笠笠小菜 2招令芋頭汁更香更滑！

芋頭燜排骨食譜

芥蘭炒牛肉

接著是芥蘭炒牛肉，秋冬是芥蘭當造之時，吃芥蘭宜選部粗壯硬實的，它含有豐富纖維，又有助紓緩體內火氣上升、牙齦腫痛或失眠等症狀。若嫌這餐飯太多肉，可把芥蘭炒牛肉換成薑汁炒芥蘭，會比較清爽。

【芥蘭炒牛肉食譜】秋冬必食芥蘭 簡單2招去除芥蘭苦澀味

芥蘭炒牛肉食譜

電飯煲麻油雞飯

另外，台灣人很愛在冬天吃麻油類菜式，麻油一般配薑或米酒，是相當暖胃的平價滋補菜式。今次分享的是很方便的電飯煲麻油雞飯，煲飯時以米酒代水，加入雞肉和菇菌同煮，簡簡單單的有味飯便大功告成，不需另外煲白飯。

【電飯煲食譜】麻油雞飯飯粒吸盡麻油米酒香 台式暖胃有味飯

胡椒腐竹粟米蓮藕湯

湯水方面，一講到「暖」字，立即想到胡椒湯，但胡椒豬肚湯對不少人來說太高階了，懶得處理豬肚，加上這餐飯已有不少肉，那就來一個素湯好了。根據中醫所講，胡椒腐竹粟米蓮藕湯能驅寒暖胃、清積熱，其性質平和，適合大部分人用，即使一星期飲一至兩次都冇問題。

【冬天湯水食譜】胡椒腐竹粟米蓮藕湯 暖胃驅寒適合任何人飲用！

剪接：黃卓敏