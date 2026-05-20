魚油功效丨奧米加3超豐富！護心抗抑鬱增記憶力6功效　2類人最啱

適當補充魚油已成為現代人調節生理機能的重要方法之一。魚油對心臟和眼睛健康具有顯著效果，還能抗發炎、改善抑鬱情緒、促進兒童手眼協調及提升老年人記憶力。然而，儘管魚油有諸多好處，但仍需注意其濃度與攝取量，以免造成身體負擔或未能有效吸收。



魚油的主要益處來自其豐富的Omega-3優質脂肪酸。這些成分能幫助維護全身健康，並促進思維靈活。對於忙碌的上班族和學生來說，魚油是比起食用魚類、亞麻仁油或堅果更為方便且快速補充每日所需營養的選擇。

補充魚油6大功效（01製圖）

每日補充魚油的6大功效（按圖看清👇👇👇）

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每日適量補充魚油對人體有六大主要功效，還能降低心血管疾病、癌症、發炎反應和自體免疫疾病的風險。

功效 1：維持心臟健康

魚油能調節膽固醇與三酸甘油酯水平，增加「好」膽固醇並降低三酸甘油酯濃度。對於高血壓患者來說，魚油能幫助穩定血壓，防止動脈粥樣硬化，減少心律不整的風險。

功效 2：保護眼睛健康

研究顯示，Omega-3中的DHA成分能影響眼睛的感光細胞，增加淚膜穩定性並減少淚液滲透壓，從而緩解乾眼症狀。若配合其他營養素，還可對退化性黃斑部病變有積極的保護作用。

功效 3：減緩發炎性疾病

魚油具有天然的抗發炎功效，能減少類風濕性關節炎患者的疼痛、僵硬和藥物依賴。此外，魚油還能抑制發炎因子（如細胞激素）的產生。

功效 4：改善抑鬱症狀

抑鬱症患者常存在Omega-3缺乏的問題，適時補充魚油能有效緩解其症狀。目前已有國際研究將高濃度魚油用於輔助治療抑鬱症，與抗抑鬱藥物並用能提升療效。特別是魚油中EPA含量高於DHA的配方，對於減輕抑鬱症狀效果更為明顯。

功效 5：促進兒童成長發育

Omega-3在嬰兒早期發育中具有重要作用。懷孕及哺乳期間攝取魚油有助於嬰兒視力發育及降低過敏風險。魚油還能改善兒童的手眼協調，並減少過動及注意力不集中的情況，對於學習和日常生活發展皆有正面影響。

功效 6：提升老年人記憶力

DHA是神經傳導過程中的重要成分，與記憶力及腦部功能密切相關。研究指出，經常食用富含油脂的魚類（如三文魚、吞拿魚）的人群，老年時期腦功能退化的速度較慢。適量補充魚油有助於維護記憶力，減緩老化過程。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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