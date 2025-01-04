牛油果功效｜護腦養顏助防癌 纖維=椰菜5倍　營養師揭1食法最錯！

果皮黃綠有光澤的牛油果，從營養學角度是「油脂類」，而非水果。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，100公克的牛油果，含有7克脂肪，熱量佔比非常高，但其油質對人體好處多，有助降膽固醇、預防心血管疾病。



牛油果熱量高，但味道較清淡，最佳食用方式是切成小塊加入沙律，或是製作成抹醬沾麵包、餅乾，增加滑潤口感。（Canva）

徐佳靖表示，牛油果含有維他命E，具有抗氧化作用，能保護大腦並增強腦力。另外，維他命E可防止體內致癌物質的形成。維他命E對皮膚也有修復和保護作用，讓養顏美容功效加倍。

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牛油果的維他命K，則是幫助血液凝固的重要成分，還可促進骨骼生成，是預防骨質疏鬆的好食材。牛油果的油脂含量高，纖維質也不少，100公克約有6克的膳食纖維，幾乎是椰菜的5倍。

吃起來滑嫩如奶油的牛油果，含有高比率的不飽和脂肪酸（omega-9），以及多元不飽和脂肪酸（omega-3）。徐佳靖提到，牛油果是優良的油脂食物，榨出來的植物油，發煙點最高可達260°C左右，烹飪料理方式沒有太大的限制，煎炒或是淋在沙律上，都沒有問題。

牛油果吃起來清淡，味道並不是太突出，很多人會搭配牛奶打成果汁，徐佳靖提醒，每天食用1/4顆就足夠，一天以不超過半顆為主。

打成果汁食用容易過量，若再加上布甸，反而變成錯誤吃法，徐佳靖提醒，一杯熱量就高達400大卡，糖分也很驚人。

徐佳靖推薦，最佳食用方式是切成小塊加入沙律，或是製作成抹醬沾麵包、餅乾，增加滑潤口感。

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