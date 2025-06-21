常吃1種魚大腦水銀高10倍！增智力下降失智症風險　醫教5招減危害

重金屬污染已成為現代人健康的隱形威脅，研究顯示高達87%的人體內都有不同程度的重金屬殘留。



台灣謝炳賢醫師指出，這些物質對神經系統的影響特別嚴重，其中以鉛、汞、砷、鎘等重金屬最為常見。

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台灣陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在Facebook專頁中特別提醒，汞對神經系統的危害最為精準且殘忍。他解釋，汞會直接穿透血腦屏障並在大腦中堆積，導致視覺和聽覺障礙、協調能力下降，甚至造成記憶力衰退和認知功能障礙。值得注意的是，每天食用高汞魚類的人，大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍。

對於兒童來說，重金屬中的鉛更是智力發展的無形殺手。研究發現，血液中鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商平均下降4至5點，且這種智力損傷可能是永久性的。成人若慢性鉛中毒，則可能引發周邊神經病變，出現手腳麻木、肌肉無力等症狀。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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為降低重金屬對健康的危害，謝炳賢建議民眾應減少食用大型深海魚類，如吞拿魚、鯊魚的頻率。同時，他也提供了幾項實用的防護建議，包括選擇有機蔬果以減少農藥和重金屬攝入、使用符合標準的淨水器並定期檢測家庭用水、戒煙以降低鎘的攝入量，以及攝取富含抗氧化物質的深色蔬菜、莓類水果，以對抗重金屬引起的氧化損傷。

若民眾懷疑自己有重金屬暴露史，且出現不明原因的神經症狀，謝醫師呼籲應及早就醫檢查，以免造成不可逆的傷害。

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