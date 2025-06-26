秋葵功效男人女人｜補腎壯陽潤膚男女吃秋葵6神效　5禁忌防腎結石

秋葵功效｜秋葵能有效穩定血糖、促進消化及心血管健康、增強免疫力等。網上甚至流傳秋葵是男士的「天然偉哥」可補腎壯陽，連日本男優的壯陽便當都有它？其實，秋葵不但具有不少健康益處，對男性和女性更有獨特的神奇功效。可是，若食用不當，隨時會導致腹痛、失憶等反效果，嚴重更會增加患腎結石的風險！



秋葵功效｜秋葵是「天然偉哥」？

近年網絡有不少流傳，稱秋葵為「天然偉哥」，傳言男性食用秋葵可以補腎壯陽。事實上秋葵的確可以對男性生殖健康有一定的輔助作用。

秋葵對男性生殖健康（iStock）

秋葵功效男人｜男優壯陽飯都有佢！

秋葵對男性功效1：補腎壯陽 維持精子質量

鋅是男性生殖健康不可或缺的微量元素，參與精子生成、睾酮合成及前列腺功能維護，對於維持正常的性功能和生育能力至關重要。硒則是一種強效抗氧化劑，能保護精子細胞膜免受自由基的氧化損傷，從而維持精子的活力和質量。秋葵含有豐富的鋅和硒，因此的確有益腎固精之功效。值得一提的是日本知名男優清水健曾公開自己準備的「壯陽飯」，當中亦有包含秋葵等食材。

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秋葵對男性功效2：抗疲勞肌肉痠痛

秋葵中富含維他命B，鎂和鉀等礦物質。足夠的B雜維生素能確保身體的「能量工廠」高效運轉，防止能量供應不足引起的疲勞。充足的鎂能幫助維持肌肉正常收縮與放鬆，緩解因肌肉過度緊張或疲勞引起的痠痛。鉀則是維持細胞內外液體和電解質平衡的重要元素，對於神經信號傳導和肌肉收縮功能至關重要，有助於維持正常的生理功能，減少疲勞。

秋葵提供能量代謝必需的維生素與礦物質（iStock）

秋葵功效女人｜美顔瘦身抗衰老

至於女性方面，食秋葵亦有減肥美顔之説，令不少女士爲求面薄腰纖而躍躍欲試。

秋葵對女性功效1：減少皺紋 保持皮膚彈性

秋葵含有豐富的維他命C、β-胡蘿蔔素（可轉化為維他命A）以及多種多酚類和類黃酮。維他命C是膠原蛋白合成的關鍵輔助因子，有助維持皮膚彈性，減少皺紋生成。維他命A能促進皮膚細胞更新，保持肌膚光滑細緻。強效抗氧化劑能有效清除體內的自由基，減少環境因素對皮膚造成的氧化損傷，延緩皮膚衰老，保持年輕有光澤。

秋葵對女性功效2：高纖低卡 增飽腹感助瘦身

秋葵屬於低熱量、低脂肪的蔬菜，且富含膳食纖維，尤其是黏液中含有水溶性纖維。當中的纖維進入腸道後會吸水膨脹，從而增加飽足感，有助於抑制食欲，減少攝入熱量。

秋葵對女性功效3：降血脂膽固醇 護心血管健康

秋葵中的水溶性纖維還能像海綿一樣，在腸道中吸附多餘的脂肪和膽固醇，並將它們排出體外，有助於降低血脂，對心血管健康有益，同時也間接減少了身體對脂肪的吸收，讓腸道更輕盈健康。

秋葵對女性功效4：穩定血糖 預防便秘

秋葵黏液中的水溶性纖維能在腸道形成凝膠狀物質，有效減緩食物中糖分的吸收速度。這有助於穩定血糖水平，避免血糖急劇升高後又下降之波動而導致飢餓感和對甜食的渴望。血糖平穩，自然會降低暴飲暴食的機會。還有助腸道蠕動，防止便秘。

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秋葵禁忌｜食用過多恐腹痛經痛 嚴重或增腎結石風險

食用秋葵的確能針對男女需求為身體帶來益處，但食用過多或在自身條件不適合下食用有機會帶來反效果，引發其增他健康警號！

秋葵禁忌1：脾胃弱人士食用或引致腹瀉

秋葵富含膳食纖維，尤其是水溶性膳食纖維。過量攝入可能導致腸道蠕動過度，引發腹脹、腹痛、腹瀉等消化道不適症狀，對於腸胃功能較弱或患有腸易激綜合徵的人士或更容易引起不良反應。

秋葵禁忌2：「寒底」女性易致經通加劇

中醫角度來講，秋葵帶有寒涼性，長期食用會易增體内寒涼之氣，影響體質。體質虛寒的女性若在經期或經期前後大量食用，會對腸胃及子宮造成刺激，導致宮寒、痛經加劇，甚至影響月經周期或經血量。

過量食用秋葵可引致腹痛經痛等不適。（gettyimages）

秋葵禁忌3：增腎結石風險 男人更高危

秋葵含有的微量草酸在體內可能與鈣、鋅等礦物質結合，形成不易吸收的草酸鹽，從而影響礦物質的吸收。長期或大量食用秋葵對於已確診草酸鈣結石的患者或有腎結石家族史、易形成結石的高風險族群（包括男性患結石機率較高），可能會增加腎結石形成的風險。這類人群應謹慎攝取秋葵而避免過量，以確保自身健康不受影響。

秋葵禁忌4：屬多黏液蔬菜 吃過量或損記憶力

秋葵屬於多黏液的蔬菜，日本醫學博士蓮村誠亦在著作《90％健忘就靠食療解決》指出，攝取過多有黏液的蔬菜且未能充分咀嚼，容易在體屯積並干擾維持記憶的物質，進而影響記憶力或健忘。

秋葵禁忌5：勿與降血糖/心臟病藥物同服 影響吸收

秋葵可能與降血糖藥物產生協同作用或干擾其吸收，導致血糖波動；而部分心臟病藥物或會與受到纖維的影響。正在服用慢性病藥物的人士，進食前應諮詢醫生或藥劑師的意見。

成年人一般每日可以食用5-10根中等大小（約100-150克）的秋葵。（gettyimages）

秋葵功效｜一次吃多少？

那麽一般成年人每天應該食用多少才不算過量呢？其實秋葵的食用量並沒有嚴格限制，視乎個人體質食用適當分量即可。在沒有特殊疾病的情況下，成年人一般每日可以食用5-10根中等大小（約100-150克）的秋葵。若要食用，建議煮熟透，並搭配薑片等溫熱食材以中和其寒性。