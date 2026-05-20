秋葵功效｜絨毛4好處通便抗衰老　3類人忌食+免鹽免刀1招輕鬆去毛

秋葵（英文：Ｏkra），有助調節血糖、保護腸胃等功效，秋葵身上特有的絨毛和黏稠物質功不可沒。不過，那些細細密密的絨毛非人人接受，尤具是過敏或腸胃敏感人士則不宜。要如何方便快捷去掉秋葵絨毛？日本蔬菜專家就分享了1個輕鬆去毛方法，獲得逾500萬次瀏覽，更有網民大呼「天才」！



秋葵屬於夏季蔬菜，盛產5-9月，其營養價值豐富，當中的黏稠物質亦含有多糖類物質、蛋白質、維他命C、維他命B6、鈣、鐵、鋅、黃酮類化合物等，有助調節血糖、增強免疫力。絨毛的益處也有不少。

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不少人會放鹽洗秋葵，但其實有一招更簡單，鹽也不用便可輕鬆清潔兼去毛。（資料圖片）

秋葵功效｜絨毛4作用 減水分流失 預防便秘

秋葵身上披着的絨毛是它的天然「防護層」，能減少果實與外界摩擦、病蟲害侵襲，在生長過程中也能減少水分流失。絨毛是植物纖維的一部分，攝進體內促進腸道蠕動，預防便秘。此外，絨毛中還可能附著少量多酚類物質等植物活性成分，有效抗氧化，延緩衰老。

1 防蟲侵害

2 維持水分

3 改善便秘

4 延緩衰老



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秋葵絨毛哪些人不宜？

1. 過敏體質：部分人接觸絨毛後或出現口腔瘙癢、皮疹等過敏反應。

2. 腸胃敏感：絨毛纖維較粗，過量食用可能加重腸胃負擔，尤其消化不良、易腹瀉者。

3. 追求細膩口感：絨毛會帶來粗糙口感，若偏好嫩滑可以鹽水搓洗或削皮處理。

秋葵切開後焯水1-2分鐘，或與肉類同燉，黏液會融入湯汁，有效減少秋葵的黏液。（VCG）

減少黏液方法：切開後焯水1-2分鐘，或與肉類同燉，黏液會融入湯汁，增加濃稠度。



秋葵絨毛｜日本蔬菜專家1招輕鬆去毛 獲讚天才

擁有15年賣蔬果經驗的蔬菜專家「青髪のテツ」就在X（twitter）的專頁中分享了一個很簡單的去掉秋葵絨毛方法：

超市出售的秋葵不少會放在網袋內，不用拿出來，直接清洗，便可一併把絨毛去掉，非常方便。（「青髪のテツ」＠X）

把秋葵留在網袋內，直接在流水下搓洗，網與秋葵表面增加了摩擦，表皮上的毛毛便會隨之脫落，清洗去毛一take過。



這個教洗掉絨毛的方法的帖文，累積了逾500萬人瀏覽，4萬多個心心，不少網民留言感謝她的分享，認為是一種入廚智慧，甚至有人讚她是「天才」！

早前我也介紹了「青髪のテツ」的揀蘋果心得：揀蘋果貼士｜愈大味愈淡？專家6招揀甜蘋果 果椗粗或幼 底尖或圓?

食用秋葵對身體，其實有不少健康益處。

秋葵5大功效︰

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秋葵功效｜降膽固醇控血糖5大功效3類人不宜 點煮唔會滑潺潺？

1 控制血糖：秋葵的纖維能調節腸道吸收糖分的速度，黏液中的多糖也能延緩腸道對葡萄糖的吸收，抑制血糖飆升，助穩定血糖。

2 降膽固醇：秋葵富含膳食纖維，當中的槲皮素有助降低總膽固醇水平及降血。

3 助控高血脂：秋葵中的類黃酮異槲皮苷和槲皮素等營養素具抗氧化活性，高血糖及高血脂人群可在飲食中加入秋葵。

4 改善消化：秋葵富含纖維助改善消化及大腸的吸收，並刺激腸蠕動，可預防便秘。

5 減少疲勞：富含抗氧化劑的秋葵種子，有助減輕肌肉疲勞，提高身體代謝能力。