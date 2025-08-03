減肥丨夏天多汗體重沒降？中醫推4大瘦身茶清熱解毒針對易胖4體質

夏天流那麼多汗，體重沒降竟還變胖？台灣中醫師賴信甫表示，夏天動不動就流身大汗，看似有助於減重，但其實隱藏著不少使人發胖的陷阱。該如何才會成功減重，以免輕薄短小的夏裝遮不住肥肉？



他分享「四大天王瘦身茶」，針對不同體質克服肥胖，營養師教「豆腐減重」，連吃5天就可以看到明顯效果。

只吃兩餐不易瘦3大原因（按圖👇👇👇）

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減肥招數百百種 極端不健康方法要避免

台灣營養師方慈聲說，為什麼每天減肥還變胖？許多人為了夏天能穿比基尼、露出小蠻腰，無所不用其極嘗試各種減肥方法。她就聽過有人為了快速瘦身，甚至吃香蕉皮減肥。也有人採用極端的蘋果減肥法，像韓星為了拍戲前鏡頭好看，一天只吃三顆蘋果，熱量僅300大卡，「這種方式熱量攝取太少，雖然會瘦，但其實是非常不健康的餓瘦法。」

除了極端減重引起問題，方慈聲提醒，坊間減肥方法眾多，但不少都是迷思，做錯了可能適得其反，愈來愈胖，請看以下介紹。

迷思一：碳水化合物會讓人發胖？

方慈聲表示，身體50％至60％的熱量其實應該來自碳水化合物，「大腦和神經系統最直接能利用的能量就是葡萄糖，碳水化合物可迅速轉化成葡萄糖，若完全不攝取，反而會覺得腦袋不清楚、容易疲倦。」她解釋，不吃澱粉雖然體重會下降，但其實是因為澱粉在體內會吸水，少了水分導致體重假性下降，真正的體脂肪未必減少。長期下來還可能營養失衡，代謝變慢。

迷思二：只吃水果就能瘦？

水果中的果糖只能經肝臟代謝，攝取過多肝臟無法負荷，反而容易變成脂肪肝。尤其早上空腹直接喝果汁，一次至少攝入四、五顆水果，纖維無法抑制糖分吸收，反而更容易發胖。

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迷思三：節食不吃就能瘦？

賴信甫指出，節食幾天後身體會進入飢餓模式，把攝取的食物全部囤積成脂肪，反而更容易肥胖，「最後可能四肢都瘦了，肚子卻越來越大。」久而久之還可能變成肌少症，影響健康。

方慈聲提醒，不吃正餐反而會更餓，尤其夏天流汗較多，若沒及時補充水分，大腦容易將口渴誤判為飢餓，進而攝取過多食物。她建議，感到飢餓時可先喝水，等待15分鐘，真的餓才進食，否則可能只是口渴而已。而食慾不振時隨意吃零食的習慣，更是夏日肥胖的原因之一。

豆腐減肥法 5天見效、飲食均衡又健康

相較之下，豆腐減肥法是營養師較推薦的方式。方慈聲解釋，現代人常有蛋白質攝取不足、精緻澱粉和油脂過量的問題，豆腐剛好可以提供優質植物性蛋白，且不含膽固醇，纖維含量也豐富。建議可在午、晚餐吃八分飽，選擇低脂魚類和五穀根莖類主食，晚上則以豆腐為主要蛋白質來源，再搭配168斷食，日落後不再進食，五天就能見效。

運動不足小心變胖

方慈聲提醒，夏天一定要維持規律運動，才不會囤積脂肪。她說，許多人誤以為大量流汗就能消耗熱量，事實上，沒有足夠肌肉，新陳代謝率就會隨年紀增長而下降。賴信甫說，統計顯示，30歲後肌肉量每年流失3%至10%，到了50歲只剩20歲的一半，也就是代謝脂肪的「被動收入」大幅減少。

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中醫辨證施治 針對不同體質擬定減重策略

除了破除迷思，台灣中醫師賴信甫也分享，臨床上常見四種容易發胖的體質，各有不同的調理方式：

1. 痰濕阻滯型

這類型的人身材圓潤，四肢容易水腫，俗稱「螞蟻泡芙人」。由於肌肉量少，喝水、吃甜食都容易胖，可以多喝「陳皮茯苓白朮茶」，幫助消水腫。

2. 腸胃鬱熱型

口臭、便秘、皮膚長痘痘、濕疹搔癢都是特徵。可飲用「山楂決明子蒲公英茶」，清熱解毒、潤腸通便。

3. 肝鬱氣滯型

工作壓力大、情緒起伏不定的上班族容易有這種問題，女性還可能出現經期失調、乳房腫脹等症狀。可以喝「佛手柑薄荷茶」，疏肝解鬱、消除囊腫。

4. 陽虛寒凝型

四肢纖細，但肚子卻鼓鼓脹脹，手腳冰冷，內臟脂肪容易堆積。可飲用「乾薑黃耆茶」，幫助散寒、預防經痛。

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耳穴減重法

面對夏日減重的挑戰，中醫也有一些妙招。賴信甫表示，耳朵上有個「飢點」，位於耳屏中央偏上處，以指甲掐按這個穴位15至20分鐘，可有效抑制食慾。他說，按壓時若感到些微疼痛，代表胃口不錯；為了方便按壓，也可將中藥王不留行子製成耳貼，24小時持續刺激飢點。

穴位貼緩解情緒免發胖

賴信甫指出，另一個穴位「耳神門」則有助緩和情緒。他解釋，位於耳後三角窩上方的耳神門，可緩解肝鬱氣結型體質的人情緒起伏，降低壓力荷爾蒙，減少因情緒波動而暴飲暴食的機會。透過穴位按壓和耳貼，可為夏日減重加分不少。

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