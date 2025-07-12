減肥｜吃得少瘦得慢甚至變胖？營養師1日餐單助修復代謝健康燒脂

想要靠少吃減肥，一天吃不到1000大卡，但為何體重卻一點都不動，甚至還悄悄上升？



台灣薛曉晶營養師指出，這其實是身體的新陳代謝在「報復」！許多人誤以為「少吃等於會瘦」，但事實上當攝取熱量過低、缺乏足夠蛋白質與運動時，身體會透過「適應性熱生產」來降低代謝效率，反而讓減重變得更加困難。

10個莫名其妙變胖的原因（按圖👇👇👇）

+ 16

相關文章：減肥失敗｜年紀漸長體重失控？營養師揭10個變胖原因食太快瞓太少

吃太少讓身體啟動了「生存模式」 代謝效率降有這些影響

台灣薛曉晶營養師分享，根據2016年刊登於Obesity的研究發現，著名減重節目The Biggest Loser的參賽者雖然成功大幅減重，但六年後靜息代謝率仍持續低於預期，顯示即使瘦下來，身體依然維持低代謝狀態，這就是「代謝報復」的現象。長期熱量過低，身體會啟動「生存模式」，自動減少能量消耗，也就是為何吃得越少、瘦得越慢，甚至還會變胖。

台灣薛曉晶營養師進一步說明， 2022年刊登於Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism的研究指出，熱量限制所導致的能量消耗下降，不只是因為脂肪或肌肉減少，更是身體主動降低基礎代謝的結果，換言之就是吃得少，燃燒的熱量也少。她舉例，當一個人每天只吃800大卡，身體以為「進入飢荒」，就會減少甲狀腺賀爾蒙分泌、降低體溫與心跳速率，同時讓人感覺疲倦、易冷、情緒低落，進一步削弱生活品質與減重動力。

改善高血脂和膽固醇過高飲食（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：高血脂飲食｜降血脂能不吃藥？營養師2招降血脂/膽固醇 日吃3碟菜

營養師教你如何重啟燃脂能力 推一日餐單助修復代謝

面對代謝報復的困境，台灣薛曉晶營養師強調不是要暴飲暴食，首先要逐步提升熱量和蛋白質攝取，建議每週增加100至150大卡，讓身體慢慢適應並解除「飢荒警報」，同時建議每公斤體重攝取1.5公克蛋白質，以維持肌肉量，避免代謝率下降。接著要搭配阻力訓練，根據Obesity Reviews一項2021年的系統性回顧研究顯示，運動（尤其是阻力訓練）不僅能減少脂肪，還能有效保留瘦體重（體重減去體脂肪），維持代謝效率。

此外，台灣薛曉晶營養師設計了一套可幫助修復代謝的一日餐單：

- 早餐：無糖豆漿＋麥片＋木耳露＋水煮蛋

- 午餐：雞胸肉炒藜麥＋西蘭花＋花生胡麻蒟蒻麵

- 晚餐：鹽烤三文魚＋南瓜香米蒟蒻飯＋炒菠菜

- 點心：乳酪＋堅果＋木耳露奇異果果醬



相關文章：脂肪肝｜台男愛喝酒高卡食物致肝纖維化！放任肥胖易惹癌症7疾病👇👇👇

+ 3

台灣薛曉晶營養師指出，體重增加並非是真的變胖，而是「代謝在報復你曾經對它太苛刻」，這樣的飲食組合不僅含有充足的蛋白質和好脂肪，還包含低GI碳水化合物，有助於提升代謝率，同時避免血糖大幅波動，幫助大家在兼顧健康的前提下獲得理想體態。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

