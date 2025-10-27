咖啡好處｜咖啡1成分抑制皮膚衰老降三高！蘋果都有份？5錯誤喝法

喝咖啡可能會讓人更年輕？這個觀點來源於一項最新研究，存在於咖啡等植物中的綠原酸，可抑制皮膚衰老，並降低炎症水平。



原來這個成分有助於抑制皮膚衰老

2024年12月31日，中國中醫科學院、中國農業大學的研究人員在《細胞衰老》上發表的一項研究顯示，綠原酸可以顯著抑制紫外線誘導的皮膚細胞衰老，並降低炎症水平，顯著改善了小鼠皮膚皺紋，減輕皮膚病理特徵，以及抑制衰老特徵。

研究顯示，綠原酸可以顯著抑制紫外線誘導的皮膚細胞衰老，並降低炎症水平（健康時報）

綠原酸是一種天然多酚化合物，廣泛存在於多種植物中，包括咖啡、茶、杜仲、金銀花、土豆、蘋果等，具有抗氧化和抗炎等多種生物活性。此外，綠原酸還可以調節葡萄糖、脂質代謝和糖酵解。

綠原酸對身體的作用原來這麼大

綠原酸有調節血糖、血脂、血壓的效果，對身體的作用原來這麼大！

2020年《營養雜誌》上發表的一項研究分析發現，綠原酸可以降低空腹血糖、血清胰島素水平和血清總膽固醇水平，尤其在每天攝入超過200毫克時以及高膽固醇血癥的受試者身上更有效。

2017年《營養評論》發表的一篇綜述顯示，綠原酸對於高血壓受試者有降低血壓的效果。

相關文章：【咖啡營養】提神醒腦助減肥防癌防失智 盤點10大飲咖啡好處👇👇👇

+ 6

另外，綠原酸還對體重管理有益。2020年《醫學補充療法》發表的一項研究發現，對於超重和肥胖人群，每天攝入不到400毫克的綠原酸，持續8周以上，有顯著降低身體質量指數（BMI）的效果。

2021年《動物營養學報》發表的一篇文章也列出了綠原酸的多種生理功能，包括抗氧化、抗菌、抗炎、抗腫瘤、降糖、降脂等。

一天一杯咖啡能補充多少綠原酸？

《中國居民膳食營養素參考攝入量》（2023版）中，制定了綠原酸的特定建議值（SPL），即每天200毫克以上的綠原酸攝入或對改善空腹血糖、降低2型糖尿病風險有益。而對於最大可耐受攝入量（UL）暫時沒有過多的描述。

每天200毫克以上的綠原酸攝入或對改善空腹血糖、降低2型糖尿病風險有益（健康時報）

北京營養師協會理事、註冊營養師顧中一在個人公號刊文中表示，綠原酸別名咖啡鞣酸，具有抗氧化、抗炎、抗菌和抗病毒的生物活性，最早在生咖啡豆裏被發現和提取，至今在常見食物裏，咖啡豆及其製品仍然是綠原酸最主要的食物來源。

一杯咖啡大概含有70-350毫克的綠原酸，即使是脱因咖啡也一樣含有。另外，烘焙咖啡豆的過程會導致綠原酸減少，淺烘咖啡豆比深烘咖啡豆保留的綠原酸更多。

一杯咖啡大概含有70-350毫克的綠原酸，即使是脱因咖啡也一樣含有（健康時報）

除了咖啡，還有一些食物中也含有比較豐富的綠原酸，可以根據個人喜好選擇食用，比如金銀花、菊苣、藍莓、葵花籽仁、櫻桃、茄子、蘋果、梨、山楂、土豆等。

喝咖啡有5個注意事項要留意

有人說，綠原酸有這麼多好處，那就多喝一些咖啡吧！咖啡雖好，但其中還含有很多其他成分，過猶不及，喝對了才能發揮出最佳效果。

北京潞河醫院營養科營養師姜珊曾在健康時報刊文中表示，喝咖啡有5個注意事項要留意。

1. 別空腹喝咖啡

許多人習慣一早起來先空腹喝一杯咖啡，這不僅會降低食慾，而且對腸胃也有刺激。建議可以吃完早餐或午餐以後飲用，此時喝咖啡可以幫助消化。

2. 別加糖喝咖啡

許多人喜歡喝咖啡放些糖和咖啡伴侶，如果能用牛奶取代糖和咖啡伴侶，不僅有了甜甜順滑的口感，還能補充蛋白質和鈣質。咖啡伴侶裏面脂肪含量較高，而且含有氫化植物油，不利健康。

相關文章：早餐咖啡｜黑咖啡最有益健康？研究發現加1物免疫抗發炎功效増2倍👇👇👇

+ 4

3. 別太晚喝咖啡

咖啡因在人體內，需要8個小時才能被完全排出體外，建議不要在晚上喝咖啡，會影響睡眠質量，最好在下午三點之前飲用。

4. 別太燙喝咖啡

喝咖啡得「細細品」，慢着點喝更符合咖啡因的代謝特點，能夠更有效地發揮其提神醒腦的功效，另一方面還可以讓你享受到咖啡的香醇味道。尤其是太燙的咖啡，別急着喝。

5. 別過量喝咖啡

一般建議，每天的咖啡因攝入量不超過250毫克，相當於2-3杯咖啡。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

