失智症｜40%風險可逆轉！30歲「護腦黃金期」專家籲呼籲做兩件事

你是否開始擔心，即使年輕時過目不忘，人到老年就轉頭即忘？別再將失智症視為宿命，國際醫學界有個超震撼的發現——高達近 40%的失智風險竟然是可以逆轉的！



營養師薛曉晶引述多項研究指出，全球近半數的失智症案例，都與可改變的生活型態密切相關。你的日常選擇——從一個簡單的早餐到每晚的睡眠，才是決定大腦壽命的關鍵。想老來記性好、活得清醒？專家忠告：真正的「護腦」行動，30歲就得開始！

血糖不穩會偷走大腦能量 提高失智風險？

台灣營養師薛曉晶在Facebook專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，大腦衰退的訊號，往往從代謝失衡開始。一項跨越 9 年、追蹤逾萬名中老年人的長期研究證實，當體內的代謝出現問題，例如出現胰島素阻抗，就會顯著提高失智風險。

研究人員透過追蹤一項關鍵的代謝指標（TyG 指數）發現，這個指數每升高一點，未來十年的失智風險就會明顯增加。換句話說，當血糖波動越劇烈，大腦利用能量的效率就越差，導致神經元長期處於「缺糖」狀態，退化速度自然加快。

【營養師呼籲】穩定血糖三餐對策：

針對以上研究結果，薛曉晶強調，要預防失智，首要任務是穩定血糖。

從今天起，你可以這樣做：

早餐： 務必攝取優質蛋白質（如無糖豆漿、烚蛋或無糖乳酪），延長飽足感，避免血糖在上午就急劇飆升。



午餐： 多搭配豐富蔬菜與健康油脂（例如橄欖油輕拌沙律或水煮餐），延緩葡萄糖吸收，維持能量平穩供給。



晚餐： 嚴格戒絕含糖飲品與宵夜，大幅減少血糖劇烈波動的機會。



🍽️ 飲食習慣惹禍 高脂飲食讓記憶中心「提前老化」

你每天的餐飲選擇，不只是熱量，更是影響大腦「神經訊號」的關鍵因素。多項研究顯示，長期攝取高飽和脂肪酸飲食（俗稱高脂飲食）會破壞我們負責記憶與學習的海馬迴神經元功能，引發神經發炎，讓神經細胞陷入「能量不足」與「早衰」的危機。大腦的衰老速度，其實就掌握在你日常的飲食選擇中。

3大類超級食物 改善大腦發炎反應

不過，「水能載舟，亦能覆舟」，改變飲食習慣也能帶來轉機！一項在2025年發表於《Advances in Nutrition》期刊的一篇系統性回顧報告就指出，採取以健康植物性食物為主的飲食模式，可降低失智風險 15%，認知障礙風險更高達 39%。這些飲食富含多酚與抗氧化物，能有效幫助大腦「關閉發炎反應，啟動自我修復機制」。

研究者團隊解釋，這是因為這類植物性飲食，含有豐富的多酚、抗氧化物與膳食纖維，能夠有效抑制神經發炎、減少β-類澱粉蛋白堆積，同時促進腸道菌產生短鏈脂肪酸（SCFA），從而改善腦部的能量循環。

對此，薛曉晶就建議考慮食用以下３類對大腦最友善的超級食物：

● 莓果與葡萄皮： 富含花青素，能有效保護神經突觸，確保訊息傳遞暢順無阻。



● 綠茶與可可： 提供強效抗氧化劑，幫助穩定腦部血流，是提升專注力的天然飲品。



● 全穀豆類： 供應豐富的維他命 B 群和鎂，這些是穩定神經傳導、維持情緒平衡的必要元素。



🏃 大腦保養並非短期行為：每日「長壽儀式」

薛曉晶提醒大家，大腦的健康保養需要一個長期且規律的生活節奏。如果想維持思緒清晰、讓大腦保持年輕，請從以下三個每日儀式開始：

一. 靜心呼吸： 每天花費 10 分鐘進行靜心或深呼吸，能有效降低壓力賀爾蒙（皮質醇），減少神經發炎反應。



二. 中等強度有氧運動： 每週進行 2 次中等強度有氧運動，可改善腦部血流循環，並刺激神經生長因子（BDNF）生成，如同給大腦施加的天然肥料。



三. 規律睡眠與早晨日曬： 保持規律作息，充足睡眠能幫助大腦「洗走」β-類澱粉蛋白；早晨短暫的日曬則有助於穩定生理時鐘。



