運動後紓緩肌肉痠痛 咖啡竟有用？補充4種營養素消炎促進肌肉修復

你是否曾在運動或健身後感到肌肉痠痛？延遲性肌肉痠痛（DOMS）是一種肌肉腫脹、緊繃、疼痛或壓痛的現象，不論是專業運動員或運動新手都有可能發生。



為了有效紓緩痠痛感，營養師建議保持均衡飲食，並適度補充以下4種營養素：

1. 咖啡因

2. Omega-3脂肪酸

3. 多酚類

4. 牛磺酸



有助於促進肌肉修復、降低身體發炎反應，減輕痠痛對日常生活的影響。

延遲性肌肉痠痛要吃什麼？（01製圖）

延遲性肌肉痠痛要吃什麼？👇👇👇

+ 10

營養師建議，保持均衡飲食，並在日常飲食中適度補充咖啡因、Omega-3脂肪酸、多酚 和牛磺酸，有助於促進肌肉修復、降低發炎反應，減少痠痛感帶來的不適。

1. 咖啡因

咖啡因不僅能提神，還有紓緩肌肉痠痛的效果。這是因為咖啡因的化學結構與腺苷酸相似，能作為腺苷酸拮抗劑，抑制疼痛感。

根據研究，每公斤體重補充5 mg的咖啡因，有助於減少阻力訓練後的肌肉痠痛和疲勞感。運動前飲用黑咖啡或其他低糖咖啡飲品，是補充咖啡因的好選擇。

2. Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸中的二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）具有強效的抗發炎作用，能抑制發炎物質的生成，進而減輕運動後的延遲性肌肉痠痛。

推薦食物來源：

- 三文魚、鯖魚、吞拿魚、秋刀魚等深海魚類。

- 若飲食中攝取不足，可考慮補充魚油或藻油保健品。



3. 多酚類

多酚類（如花青素、類黃酮）具有抗氧化及抗發炎的特性，能有效減少自由基對細胞的傷害，降低發炎反應，減輕肌肉痠痛。研究顯示，富含多酚的蔬果汁能幫助改善肌肉損傷，推薦以下飲品：

- 酸櫻桃汁：能降低發炎反應、減少氧化損傷，幫助減輕運動後疼痛感。

- 石榴汁：富含有機硝酸鹽，能促進血液循環，減緩運動後的疲勞。



4. 牛磺酸

牛磺酸廣泛存在於人體各個部位，具備抗氧化及調節電解質平衡的生理功能。研究指出，連續21天每日補充50 mg牛磺酸，有助於提升運動表現、減少肌肉損傷，並降低體內氧化壓力標誌物的濃度。

推薦食物來源：

- 海鮮類：扇貝、蛤蠣、墨魚、章魚等。

- 日常飲食中適量攝取海鮮，即可有效補充牛磺酸。



相關文章：運動完隔天肌肉總是緊繃痠痛？4招紓緩延遲性肌肉痠痛

+ 5

延伸閲讀：

運動後肌肉痠痛、拉傷、受傷怎麼吃？營養補充攻略一次看！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

