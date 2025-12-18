咖啡長壽｜研究證咖啡加1飲品延壽5好處！死亡風險降45%點飲最好?

長壽飲食 ｜許多人常在「咖啡派」與「茶派」之間選邊站，其實兩者都各有好處。最新研究更發現，原來你不必二選一，咖啡和茶一起飲更有助長壽，死亡風險降45%！要怎樣飲才有功效？最佳比例是多少？



有研究發現，每日飲2杯咖啡加3杯茶，死亡風險降45%。（AI圖片生成）

長壽飲食｜研究：日飲2杯咖啡3杯茶 死亡風險降45%

這項發表於《英國營養學雜誌》的最新研究，分析了來自英國生物銀行資料庫中近18.3萬名參與者的數據。在長達13年的追蹤期間，研究參與者填寫了有關其飲食和生活習慣的問卷，包括每天飲多少咖啡、茶和水。研究發現，每天飲7至8杯混合飲品（包括水、咖啡和茶）的人死亡風險最低。進一步分析數據後，發現每日飲2杯咖啡和3杯茶的人（即比例為2:3）效果最好：

1. 全因死亡風險降45%

2. 癌症死亡風險降41%

3. 心血管疾病死亡風險降31%

4. 呼吸系統疾病死亡風險降72%

5. 消化系統疾病死亡風險降65%



咖啡和茶一起飲能降死亡風險，背後有3個原因。（Joanna Kosinska@unsplash）

長壽飲食｜咖啡和茶一起飲降風險3原因

為什麼同時飲咖啡和茶的風險幅度降低最大？背後有這3個原因。

1. 飲水量增多 提升大腦效能

咖啡和茶都含有咖啡因，能刺激腎臟排尿減少身體水分，這時大腦就會發出「口渴」的指令，從而會飲更多水包括咖啡和茶。

根據美國營養與飲食學會網站的資料顯示，人體約20%的液體來自食物，一般健康女性每天需飲9杯液體，男性要飲13杯才算補充到充足水分，有助提升大腦效能促進新陳代謝。而判斷飲水量是否充足的一個簡單快速的方法是觀察尿液顏色。若飲水量充足，尿液顏色應為淡黃色，如果尿液呈現深黃色或琥珀色，則需要增加飲水量。抗衰老｜多喝水有助延緩身體老化 這9個時間最適合補充水分

2. 咖啡和茶富含多酚 降血壓膽固醇

咖啡富含綠原酸，茶富含兒茶素這兩者都屬於多酚類，其中每100毫升咖啡約含200毫克（或更多）多酚，是綠茶的兩倍，根據發表在《Molecules》的一項研究表明，多酚能改善血管健康，降低血壓和膽固醇以及抗氧化、減輕發炎反應、預防血栓形成。

3. 咖啡和茶是健康替代品 穩定血糖

咖啡和茶可作為健康替代品減少喝汽水或其他含糖飲料的機會，汽水中的果糖會讓血糖飆升，增加羅患糖尿病的機會。而咖啡和茶皆有助於身體更有效地代謝葡萄糖，從而穩定血糖。

長壽飲食｜4注意事項

雖然這兩者都對我們的身體有好處，但還需注意以下幾點：

1. 攝取上限：美國食品藥物管理局建議，每日咖啡因攝取量不超過400毫克（大致相當於不超過3杯中杯美式咖啡）。

2. 適量飲用：如果只喝咖啡建議不超4杯，茶不超5杯，若混著喝不超2:3的比例。

3. 特殊人群：若腸胃不好的人慎喝咖啡和茶。

4. 充足白開水：在喝咖啡和茶的同時請務必喝夠白開水。

