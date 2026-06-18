荔枝保存｜荔枝易發黑？專家教1招保鮮逾1周香甜多汁+加1物免上火

隨著天氣變熱，荔枝盛產的季節近了。



生活達人陳映如近日在Facebook分享「荔枝保鮮小妙招」，她表示前陣子收到一大箱新鮮荔枝，原本想立刻分送給朋友，沒想到對方工作忙到一星期後才有空來拿。

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原本擔心荔枝放久後容易發黑、乾掉，沒想到妥善保存後，「從冰箱（雪櫃）拿出來時真的嚇到！」荔枝不但依舊紅紅亮亮，外皮也沒有皺掉，果肉吃起來還是很多汁，直呼「超juicy」。

陳映如分享，保存方式其實相當簡單。首先把荔枝一顆顆用剪刀剪下，避免硬拔破壞果蒂，再放進清水中浸泡，水量需完全蓋過荔枝，之後再裝進保鮮盒冷藏保存，中間記得定期換水即可。

她表示，這樣保存一星期後，荔枝狀態依然相當不錯，不只外觀維持鮮紅，連口感都沒有太大改變。她也笑說，這方法簡單又有效，「愛吃荔枝的人真的可以試試看」。

另外，也有內行網友補充其他方式，她提到曾因太愛吃荔枝而吃到流鼻血，後來有賣荔枝的人教她改用「鹽水泡荔枝」。她分享，將荔枝泡過鹽水後，撈起裝入塑膠袋或保鮮盒冷藏即可，不需要再另外泡水或換水，也同樣能避免荔枝變黑、變乾，可以保存至少一星期。該名網友也透露，自己後來改用這個方法後，「吃了不會流鼻血」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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