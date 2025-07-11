荔枝上火｜果農教簡單1招荔枝降燥保鮮多10天！忌2食法易低血糖症

荔枝在夏日盛產，香甜多汁，含豐富維他命C，各品種有不同口感風味，非常受歡迎。但「一粒荔枝三把火」，經常有人說吃荔枝會熱氣、生痱滋、生暗瘡、甚至流鼻血、喉嚨痛。但原來把荔枝買回來後多做一步，即能緩和荔枝燥熱，更能延長保存期限！



台灣農創董事長、台中霧峰農會總幹事「霧農大叔」黃景健，經常在社交平台分享農業知識，近日他在Facebook專頁上分享的一條「吃荔枝不上火的小妙招」影片，在3天內突破200萬觀看。

他拜訪了荔枝青農楊智凱，知道了一個處理荔枝的方法，就是正確地冷藏，可大大降低荔枝的火氣！一般來説荔枝放冰箱可以保留3-4天，用了這個方法以後，能夠多放7-10天。

霧農大叔（左）請教了荔枝青農楊智凱，吃荔枝如何不上火的方法，還可延長保鮮期。（霧農大叔@facebook影片截圖）

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處理荔枝5步驟

1.準備一盤食水，加入食鹽。

2.把荔枝的枝葉剪走，保留蒂頭。

3.用鹽水清洗後瀝乾

4.放入密封袋

5.放入雪櫃冷藏

用了這個方法以後，荔枝會沒那麽上火，但還是不能吃太多。到底一日最多能吃多少荔枝？荔枝有什麽功效，又有什麽食用禁忌？錯誤食用荔枝，隨時會引發低血糖症，導致頭暈、心悸，也可能增加糖尿病風險。

荔枝4大功效

1. 提升免疫力

荔枝含豐富的抗氧化劑維他命C，每100克荔枝就有52.3毫克的維他命C，是檸檬的1.5倍。維他命C有助增強人體免疫力，抵抗疾病。

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2. 改善睡眠

荔枝含有鎂等助眠物質，幫助放鬆身體，改善睡眠品質。

3. 促進消化

荔枝富含纖維素和水分，纖維可促進腸道蠕動，從而促進排便，預防便秘和其他消化問題，維持消化系統健康。

4. 保護心血管健康

荔枝中含有豐富的維他命C和鉀，能夠幫助調節血壓和心跳，保護心血管健康。此外，荔枝中還含有類黃酮素，能夠提升血管壁彈性，預防心血管疾病。

荔枝有促進消化和保護心血管健康的功效。（unsplash)

食用荔枝3大禁忌

1.不能空腹食用

空腹食用荔枝，血糖會迅速升高，刺激胰島素分泌，胰島素會消化體內的葡萄糖，降低血糖水平，此時果糖還未來得及轉換成葡萄糖補充血糖，結果血糖急劇下降，引發低血糖症，俗稱「荔枝病」。低血糖症會導致頭暈、出汗、心悸、全身無力等，嚴重的話會四肢冰冷、昏迷、抽搐甚至死亡。

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未成熟的荔枝含次甘氨酸A（Hypoglycin A），可能抑制糖代謝，增加低血糖症風險，因此也應該避免食用未成熟的荔枝。

2.一次不能吃太多

荔枝熱量較高，每100克約有66千卡，而且荔枝含有豐富果糖、葡萄糖和蔗糖，含糖量約15%，吃太多荔枝會使血糖上升，過多的葡萄糖也會轉化為脂肪，引致肥胖，「霧農大叔」建議一日最好只吃10-16粒荔枝。

一日最好只吃10-16顆荔枝。（photo-ac）

吃太多荔枝很容易上火，會導致嘴部潰瘍，生暗瘡、牙齦腫痛，口乾舌燥等，體質燥熱的人士不應過量食用。荔枝的升糖指數高，糖尿病患者也應謹慎食用，避免血糖大幅波動。

3.不宜搭配熱性食物

荔枝不應搭配其他熱性食物食用，例如辣椒、生薑、大蒜、羊肉、牛肉、糯米等，同時食用多種熱性食物，可能加重上火症狀， 引發流鼻血、喉嚨痛等不適。

荔枝搭配3類食物 穩定血糖防上火

1.富含碳水化合物的食物

荔枝不宜空腹食用，建議在飯後半小時才食用。吃荔枝前，建議先吃一些含豐富碳水化合物的食物，如白飯、麵條等，有助保持血糖穩定。

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吃荔枝時可搭配富含碳水化合物的食物。（pixabay)

2.富含蛋白質的食物

吃荔枝前也建議先吃高蛋白質食物，例如雞蛋、豆腐、菠菜等 ，高蛋白質食物有助保持血糖穩定，也能延緩糖分吸收。

3.下火飲品

吃荔枝的同時可以飲用下火飲品，例如菊花茶、夏枯草、五花茶、竹蔗茅根等涼茶，幫助清熱解毒，也可以冲泡鹽水、洛神花茶、冬瓜水或綠豆水等飲品，除了降火氣，也有促進代謝、減緩炎症的功效。