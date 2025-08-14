加工肉｜每天吃1條香腸增糖尿大腸癌風險？專家揭4類食物易致發炎

加工肉品吃太多會影響健康，那是不是少量攝取就沒問題？



根據CNN報導，近期一項發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究指出，即使是每天只吃一根熱狗或喝一罐汽水，罹患重大疾病，如第二型糖尿病、大腸癌等的風險仍可能增加。

研究：少量攝取加工肉品、含糖飲料 疾病風險仍上升

研究團隊分析了60多項過往的研究數據，著重探討加工肉品、含糖飲料和反式脂肪酸，與第二型糖尿病、大腸癌以及冠狀動脈心臟病（冠心病）之間的關聯。研究發現，每天吃一根熱狗的人，罹患第二型糖尿病風險比不吃熱狗的人高出11%，大腸直腸癌風險也增加7%。每天喝一罐12盎司汽水的人，罹患第二型糖尿病的風險增加8%，冠心病風險則增加2%。

雖然乍看之下風險增幅並不大，但美國哈佛公共衛生學院臨床流行病學和營養學Mingyang Song副教授表示，仔細分析後會發現，「數據之間的關聯性很強，即使在少量攝取的情況下，我們仍能看到疾病風險的上升」。不過，該研究所納入的過往文獻均為觀察性研究，只能顯示飲食習慣與疾病之間有關聯，尚無法證明是飲食導致疾病的發生。

加工肉品、含糖飲料影響有這些！專家：吃對營養也很重要

Song副教授解釋，含糖飲料和香腸、培根、漢堡肉等加工肉品會引發體內發炎，而發炎與多種慢性疾病皆有關。英國雷丁大學營養與食品科學Gunter Kuhnle教授指出，加工肉品中所加入的亞硝酸鹽，進入胃部後會轉化成可致癌的亞硝胺；飲用含糖飲料會讓身體快速攝取大量糖分，不僅會造成體重增加，還會影響代謝路徑，進而增加罹患心臟病和糖尿病的風險。反式脂肪酸則會讓好膽固醇降低、壞膽固醇增加，可能造成動脈斑塊堆積，引發心血管疾病。

Kuhnle教授也提醒，民眾無需對上述研究發現過度驚慌，建議要建立健康且合理的飲食模式，留下享受美食的空間。英國劍橋大學營養流行病學Nita Forouhi主任表示，好的飲食習慣不只是要少吃什麼，吃對營養也很重要，不少研究指出，多吃水果蔬菜、全穀類、豆類、堅果，以及乳酪等發酵乳製品，對健康都會帶來幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

