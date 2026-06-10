日本研究證：凍豆腐助燒脂20%以上！通便降膽固醇　專家拆解關鍵

日本最新研究發現，日式凍豆腐（又稱高野豆腐）富含特殊的抗性蛋白質，可透過腸道菌代謝機制自然刺激體內分泌GLP-1，堪稱「食物版的瘦瘦筆」。該研究成果已刊登於國際期刊《International Journal of Biological Macromolecules》。



台灣食安專家韋恩在其Facebook專頁引述日本信州大學研究指出，凍豆腐在製作過程中經過反覆凍結、熟成及乾燥，導致蛋白質的立體結構發生改變。這項轉變使其形成高濃度的抗性蛋白質，含量遠高於一般豆腐。抗性蛋白質進入大腸後，成為腸道菌的代謝基質，經過代謝產生杜鵑花酸（壬二酸），進一步促進小腸迴腸的L細胞自然分泌GLP-1。當GLP-1隨著血液循環到達肝臟與脂肪組織時，便能促進脂肪分解與燃燒。

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研究團隊由日本信州大學醫學部教授田中直樹與旭松食品石黒孝宏帶領，進行為期16週的動物實驗。實驗結果顯示，單純攝取高脂肪飲食的小鼠體重增加至1.8倍，並出現脂肪肝；而在飲食中加入凍豆腐蛋白質的對照組，體重增幅降至約1.4倍，脂肪肝情況也明顯減輕。此外，研究未發現該物質對胃、腎臟及心臟等器官造成不良影響。

韋恩進一步說明，抗性蛋白質的概念與抗性澱粉相似，因不易被消化酵素分解且難以在小腸被吸收，進入大腸後能發揮類似膳食纖維的生理功能。過去研究亦顯示，抗性蛋白質可能有助於改善便秘、降低膽固醇及控制體重。傳統日式凍豆腐的抗性蛋白質含量在植物性食品中特別高。

不過專家提醒，目前這項研究仍以動物實驗為主，雖然結果具有潛力，但是否能在人體產生相同效果，仍需更多大型臨床研究進一步驗證。專家強調，均衡飲食與規律運動仍是維持健康體重最重要的方法。

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