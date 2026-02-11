嫩豆腐一開變皺皮嚇壞網友！內行人揭1原因蛋白質升3倍！自製都得

蜂巢豆腐｜蒸煮豆腐滑嫩雪白，入口即化，無論是涼拌還是下鍋乾煎都一樣好吃。但當你打開包裝、看到佈滿坑洞的外觀時，你還敢吃嗎？近日，就有網民遇到類似情況，發文表示「不敢吃」引發熱議。到底這些「皺皮豆腐」可不可以吃？



網民分享，買回來的豆腐沒過期，但一打開就有1半變得乾癟收縮，於是發文求助。（akiiiii0728@threads）

蜂巢豆腐｜豆腐一打開就變皺皮 網民：仲好食啲

該網民在threads發文求助，指買回來的豆腐明明還沒過期，但一打開就有1半變得乾癟收縮，問「為什麼會變成這樣？」，不少人紛紛留言推測，可能是雪櫃太凍所致。

「不是壞，系擺雪櫃太凍型或咁樣」

「似係你雪櫃調得太凍，放得太入有部份結過冰」

「凍過頭結冰」



至於能不能吃，評論區的「廚藝高手」則給出肯定答案表示，拿來打邊爐味道更好。

「恭喜你，成功整咗蜂巢豆腐」

「結咗冰變咗凍豆腐，你將佢放返冰格，將全部結晒冰，融雪之後再切開一件件落去打邊爐正」

「一半蜂巢豆腐一半滑豆腐正」

「入過freezer就會咁，仲好食啲 好索汁」



蜂巢豆腐又名「凍豆腐」，內部呈蜂巢狀，特別吸汁適合放入火鍋、麻辣燙、紅燒肉或滷味中。（資料圖片）

蜂巢豆腐｜什麼是蜂巢豆腐？

蜂巢豆腐又名「凍豆腐」，內部呈蜂巢狀，特別吸汁適合放入火鍋、麻辣燙、紅燒肉或滷味中。原本光滑的豆腐之所以變成蜂巢豆腐，主要是因為冷藏後豆腐中的水分會凝結成冰，解凍時內裡的水會慢慢流出，也就產生了大小不一的孔洞。此外在脫水過程中，其黃豆風味會更濃郁。

蜂巢豆腐｜2方法簡單自製

蜂巢豆腐口感獨特，營養更勝一籌。每100克約含109毫克的鈣質，有助維持骨骼健康，而12.9克的蛋白質約是嫩豆腐（每100克約含4.9克）的3倍。

自製蜂巢豆腐方法1：只需簡單3步

若想吃，不必出街買，可自己在家動手做，健康又安心，只需簡單3步。（自製蜂巢豆腐食譜）

+ 8

做法：

1. 將豆腐整盒放入冷凍庫（冰格）冷凍一晚。

2. 再移至冷藏室（攝氏4度）自然解凍一晚，豆腐會脫水，縮小產生皺褶。

3. 打開包裝倒去多餘水分即成。

此方法實測了硬豆腐、滑豆腐、嫩豆腐這三款，其中最推薦滑豆腐，豆味最濃，既保留彈性，吸汁能力也強。

自製蜂巢豆腐方法2：只需30分鐘

第一個方法用時較長，如何不想浪費時間，這裡還有另一個方法，只需30分鐘，省時省力。（自製蜂巢豆腐食譜）

+ 10

做法：

1. 將豆腐取出，切成適當大小。

2. 準備一鍋熱水，加入2-3茶匙的鹽並攪拌至完全溶解。

3. 將豆腐放入鹽水中浸泡10分鐘。

4. 撈起豆腐瀝乾水分後放入保鮮盒，冷凍20分鐘即成。