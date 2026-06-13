桃營養｜營養師揭4大品種功效　水蜜桃抗氧化 黃桃護眼+1種穩血壓

夏季是桃子盛產的季節，香甜多汁的果肉讓人難以抗拒，然而面對市面上琳瑯滿目的品種，許多人往往不知如何挑選。



台灣營養師楊斯涵特別整理了夏季蜜桃的完整攻略，從水蜜桃、油桃、黃桃到蟠桃，詳細解析4大品種的營養特色。

4大桃子品種營養特色解析👇👇👇

4種桃子功效各不同（01製圖）

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楊斯涵指出，桃子的品種繁多，每一種都有其獨特的口感與營養優勢，詳細說明水蜜桃、甜桃、黃桃、蟠桃等功效、營養價值如下：

1. 水蜜桃

表面覆蓋著柔軟細毛，果肉呈白色，水分極高，口感軟嫩多汁，富含維生素C和多酚類物質如綠原酸，具有強大的抗氧化能力，能幫助身體對抗自由基，減少發炎反應。

2. 油桃

又稱甜桃，表皮光滑無絨毛，口感較脆實，甜度高，其β-胡蘿蔔素及膳食纖維含量通常比水蜜桃略高，能促進腸道蠕動，幫助維持腸道健康。

3. 黃桃

果肉呈現金黃色，口感微酸偏甜，金黃色的果肉正是富含維生素A及β-胡蘿蔔素的象徵，能有效保護視力、維持黏膜健康。

4. 蟠桃

外型扁平微凹，甜度極高，香氣濃郁，鉀離子含量特別豐富，有助於體內鈉鉀平衡，幫助調節血壓。

掌握一份分量讓血糖維持穩定

楊斯涵表示，雖然桃子營養豐富，但攝取過量仍會造成負擔，掌握好分量是維持血糖平穩與執行減醣計畫的核心。1份水果的基準約含15公克碳水化合物，熱量約60大卡。

以桃子而言，1份分量約為中型桃子1顆，大約是一般成年人的拳頭大小，去皮去核後的純果肉約130至150公克，切塊後約裝滿一般家用飯碗的8分滿。她建議將每天的水果攝取量控制在2份以內，並分次食用，例如將2份水果分開在兩餐之間的點心時間，避免一次性攝入過多果糖引起血糖波動。

特定族群安心享用指南

針對糖尿病族群，楊斯涵說明，桃子的升糖指數約在30至45之間，屬於低至中升糖水果，對血糖的影響相對溫和，關鍵在於嚴守1天2份、分次吃的原則，並強烈建議選擇原型食物直接咀嚼，藉由天然膳食纖維延緩糖分吸收，絕對要避開罐頭、果凍或果汁等加工製品。

慢性腎臟病友方面，桃子屬於中鉀水果，每100公克約含150至200毫克鉀，對於需要限鉀的腎友，建議一天以1顆為限，並將這分量確實算入每日的鉀離子額度中，若近期血鉀偏高，建議將桃子替換成蘋果、葡萄等低鉀水果。

過敏體質者需注意水蜜桃表面的絨毛容易引發皮膚搔癢、紅疹或呼吸道過敏，清洗時可利用軟毛刷或利用紙巾沾鹽巴輕輕搓洗表面，或者直接削皮後再食用。腸胃敏感或腸躁症者則需留意桃子含有較多的山梨糖醇和果聚糖，這些發酵性碳水化合物在腸道中容易產氣，若腸胃較敏感，一次吃太多可能會導致脹氣、腹痛或腹瀉，建議少量攝取即可。

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