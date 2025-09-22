日本水蜜桃非源自日本？全球最甜水蜜桃破世界紀錄2倍 最靚非最甜

每年6月初至9月底，是日本水蜜桃的當造季節，最愛日本的港人當然不會錯過這個「黃金機會」盡情食桃！一般而言，在超市購買品質較好的日本水蜜桃大約$50／個，而在日本，竟然有價值300萬日圓（約15萬8千港元）的頂級水蜜桃！究竟內有甚麼乾坤？日本水蜜桃又是不是愈甜愈靚？



日本水蜜桃的「風土」哲學 日本水蜜桃並非源自日本？

或許鮮為人知，全球首屈一指的日本水蜜桃，其品種並非源自日本，而是來自中國。早在明治8年，岡山縣的園藝場從中國天津及上海引進水蜜桃種子開始種植，憑藉著良好的氣候與風土，桃樹在日本生長良好，果實品質優良，令日本種桃業迅速發展。

經過多年的不斷改良與研發，日本才逐漸發展成全球知名的水蜜桃產地，培育出白鳳、淺間白桃與曉等眾多優良品種。

水蜜桃由中國引進日本。

在眾多產地中，擁有超過200年種植歷史的山梨縣，被公認為「日本水蜜桃之鄉」。該地憑藉純淨水源、肥沃土地與充足日照，成為最理想的栽種地，不僅產量高居日本第一，佔全國產量31%，其頂級品質也廣受讚譽。而產量位居全國第二的福島縣，其超過一半的「曉」品種產量也來自於此。

日本水蜜桃｜甜度決定級數 水蜜桃愈甜愈靚？

日本水蜜桃的分級制度，主要以甜度（Brix值）為核心指標，甜度評分介於0至20度，多數水蜜桃的糖度普遍落在10至12度之間。一般而言，水蜜桃的甜度愈高，等級與價格也會隨之攀升。

水蜜桃的常見分級為「特秀、秀、優、良」，但各產地有其獨特標準。例如，山梨縣以「大糖嶺、青秀、赤秀、無印、優」劃分等級，其中最高級別「大糖嶺」需甜度達13.5度；岡山縣則設有「Royal、King、Ace、加工用」等分級，甜度12度以上可被評定為「Royal」。

水蜜桃要獲得最高等級，不但要夠甜，在外觀方面亦要達到完美。（網上圖片）

不過，水蜜桃並非「愈甜就愈靚」。果商在進行水蜜桃的評級時，不會只看甜度，也會同時衡量其尺寸、形狀、色澤、外形飽滿度等各個方面是否也一樣達到頂級標準，例如：外型要夠圓潤飽滿、中間凹痕清晰可見、左右果肉大小和形狀對稱，才可以被評定為最高級別。

日本頂級水蜜桃的「職人精神」 從最底層走到世界第一

值得一提的是，日本曾出現超愈常規的「爆分」水蜜桃。全國第二大產量的福島縣，其中一個果園 —— 古山果樹園，曾創下40.5度的驚人甜度紀錄，不僅遠超金氏世界紀錄的22.2度近一倍，其單顆價值更飆升至300萬日圓（約15萬8千港元）。

古山果樹園曾種植出超約金氏世界紀錄近一倍的水蜜桃。（圖片來源：古山果樹園）

要種植出頂級甜度的水蜜桃，除了會受到天氣及環境影響，也依賴果農的實戰經驗及膽量。為了提高果樹的含糖量，果園的第4代傳人古山浩二對土壤進行自主研究及分析，並加入海膽殼、甜菊葉、碳化玉米芯等改良土壤，在不斷的失敗和嘗試中製作出獨一無二的天然肥料，令果園每年皆亦能穩定產出糖度逾20度的超高甜度水蜜桃，1個售價更高達10萬日圓（約5千港元）。

此外，為了盡量減少水蜜桃在運送過程中有損傷或受到高溫影響加速腐敗，他大膽顛覆了過往提前採收未熟果實的慣例，堅持在夏季清晨4點前起床，趁著涼爽時進行採收，不但只採收完全成熟的水蜜桃，更會在採收後馬上進行包裝和運輸，以保留水蜜桃的最佳品質。

古山浩二堅持在夏季清晨4點前起床，趁著涼爽時進行採收（網上圖片）

古山果樹園在種植上的創新與堅持，除了為他們帶來連續三年蟬聯亞馬遜桃子部門的銷售冠軍，更成功讓受到福島核事故影響的水蜜桃價值從谷底翻身，更走到世界第一的高峰。