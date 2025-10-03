揀日本水果｜蜜瓜/水蜜桃/香印/巨峰　揀香甜多汁專家教一睇即知

揀水果貼士｜中秋水果選擇多多，除了應節楊桃、碌柚，當造的日本水果也大受歡迎，如日本蜜瓜、水蜜桃、香印、巨峰等。以下就由日本水果專家教大家以超簡單的方法，挑選香甜多汁的日本水果。



1. 日本蜜瓜｜哪個蜜瓜較香甜？

哪個蜜瓜較甜？（《相葉學》影片截圖）

A蜜瓜的瓜蒂左右對稱。B蜜瓜的瓜蒂左右不對稱。比較A及B的瓜蒂比例，石保先生表示瓜蒂左右比例為6:4是最好的。B蜜瓜的右瓜蒂瘦弱，但原來是較甜。

鑒別美味蜜瓜：瓜蒂不對稱較甜

日本蜜瓜｜為何瓜蒂會不對稱?

先看瓜蒂連接幹、葉的部位。粗瓜蒂與樹幹相連;細瓜蒂與樹葉相連。如果瓜蒂左右不對稱，吸收的水分就少。因此果實可儲存更多糖分，味道更甜。比較A及B蜜瓜,B蜜瓜果肉更深色。試吃B蜜瓜，柔軟多汁，味道超甜！

2. 水蜜桃｜哪個較甜較多汁？

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

比較水蜜桃A及B，A水蜜桃左右對稱，果肉結實飽滿。B明顯不對稱，長得比較狂野。正確答案是A水蜜桃比較甜及美味。主持人試食A水蜜桃，味道明顯更甜,果肉緊實。【揀水蜜桃貼士】超甜多汁肉嫩必看4步 免手捽去絨毛附清洗2妙法

水蜜桃｜為何全身粉紅色會更甜?

水蜜桃在日光照射下會由青白漸變成粉紅。有足夠及均勻的陽光曬過的水蜜桃，全身呈粉紅色。全身呈粉紅色的水蜜桃代表更成熟。全身呈粉紅色的水蜜桃甜味更濃及多汁。味道像蜜一樣甜！

鑒別美味蜜瓜：4重點色深均勻 淺溝絨毛不結塊

1. 看形狀 左右對稱：A水蜜桃左右對稱及飽滿，代表成熟度高。B不對稱。

2.看顏色 色深均勻：A水蜜桃全身粉色；B有斑點。

3.看果溝：要揀淺溝的水蜜桃，因果肉十分飽滿導致淺溝。深溝的水蜜桃果肉較硬，而且不會很甜。淺溝的水蜜桃，軟甜可口，桃味香濃。

4.看絨毛：如果淋了雨的絨毛會結塊，因下雨導致水蜜桃的甜度下降。要恢復原來的甜度，需要連續3天放晴後才可以。若絨毛濕了未乾便被摘下，結塊不會散開。因此有絨毛結塊的水蜜桃可能是因天雨，而且含糖量低的時候被採收的。



3. 香印提子｜哪份香印更鮮甜？

日本稱麝香青提，即香港人常說的香印青提。香印提子果實飽滿，皮薄香甜，還有淡淡花香味，香印的甜度可高達18度，而且沒有籽不用吐核，深受消費者歡迎。

哪份香印較甜？（《相葉學》影片截圖）

一般客人揀A香印，因為看來顏色較綠。正確卻是B香印更甜更美味。B香印，顏色是鮮亮的綠色，日本水果界行内人稱這種綠為「飴色」。

鑒別香印青提︰選鮮亮綠色更美味

香印提子｜鮮亮綠色代表日曬充分

香印提子是白葡萄品種之一。跟黑提子相反，日曬充分的香印顏色是鮮亮的綠色，甜度更高。採購水果的專家不揀深綠色的青提，即使一般人認為它們已夠甜味。主持人試吃亮綠色的B香印。果汁多、果肉超甜、質感緊緻。揀香印青提，選擇鮮亮綠色的更為美味！

4. 巨峰提子｜哪份更多汁飽滿？

和香印青提相反，屬於黑提的巨峰，挑選方法與香印相反。較酸澀的巨峰提子，由於日照不足或過早採收，顏色較淺及帶紅，味道微酸，果皮略澀。因此，鑒別超甜的巨峰要看果色便萬無一失。

哪份巨峰，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

B巨峰的顏色較Ａ巨峰深及暗黑，代表B巨峰受日照的時間十分充足。因此，正確答案是B巨峰更甜更美味。

鑒別巨峰提子：愈黑愈飽滿愈甜

黑提經日曬後顏色會更黑，甜味也會增加。果肉超甜、飽滿、有彈性！A巨峰日照不足，或過早採收，顏色較淺及帶紅。挑選巨峰時，必揀色澤濃黑的更香甜可口。

巨峰提子｜保存巨峰的正確方法

1. 提子怕水點，沖洗後必須擦乾。

2. 未吃時不用沖洗。

3. 如放室溫的提子，吃前可先冷藏一下，洗淨後享用。

參考資料︰《相葉マナブ》