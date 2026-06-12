菠蘿禁忌｜食菠蘿點解會刮脷？3招解決最好配肉煮 2類人勿空腹吃
撰文：Heho健康
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炎炎夏日，吃著酸甜冰涼的鳳梨（菠蘿）最消暑。而鳳梨正盛產，是品嘗的大好時機。
吃鳳梨的營養價值及好處多多，但是買回家後卻發現鳳梨好刮嘴會咬舌好苦惱，可以怎麼處理呢？
鳳梨為什麼咬舌頭？
為什麼吃鳳梨會覺得舌頭刺刺的？這是因為鳳梨裡含有一種幫助消化的「鳳梨酵素」，也稱作蛋白質分解酶。這種酵素的功能是將大分子的蛋白質分解成較小的胺基酸，幫助身體吸收。不過，我們的嘴巴和舌頭本身也是由蛋白質構成，因此當這些酵素在口腔中發揮作用時，就會刺激舌頭，讓人產生刺痛或麻麻的不適感。
3撇步放心大口吃鳳梨👇👇👇
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1. 加入鹽巴
長輩常說「鳳梨泡鹽水、灑點鹽就不會刮嘴」，其實這方法是有科學根據的。鹽巴可以抑制鳳梨酵素的活性，減少對口腔的刺激。
2. 加熱烹調
經過加熱後，鳳梨中的酵素會被破壞，因此不容易造成咬舌不適。像是做鳳梨炒飯、鳳梨炒木耳，不但能提升料理的香氣與營養，也讓菜色更加豐富。
3. 搭配肉去煮
鳳梨酵素會分解蛋白質，與肉類一同烹煮時，不僅能讓肉質更為軟嫩，也有助於降低咬舌、刺嘴的情形發生。像是煮鳳梨苦瓜雞、鳳梨蝦球等。
吃完大餐後如果感覺胃部不適，可以適量食用一些鳳梨，因為其中的鳳梨酵素有助於分解蛋白質、促進消化。不過要注意攝取量，建議將切好的鳳梨裝入一般飯碗中，每次大約八分滿，一天吃1到2份為宜。如果有血糖控制問題，則應酌量減少攝取。至於腸胃較敏感或有胃潰瘍的族群，建議不要空腹吃鳳梨，以免刺激胃黏膜造成不適。
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