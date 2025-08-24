菠蘿冷知識｜菠蘿皮勿浪費！降血壓助防癌養生達人教自製鳳梨皮水
鳳梨產季接近尾聲，想吃鳳梨要把握機會！台灣養生達人陳月卿分享，她常用鳳梨打精力湯、綠拿鐵，也會把鳳梨皮洗乾淨，煮成鳳梨皮水，可以防癌、抗發炎、降血壓。
鳳梨營養多 助消化又防癌
台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，鳳梨是台灣最具代表性的水果之一，酸酸甜甜的滋味迷人極了，更含有多種豐富的營養素和酵素。
鳳梨含有的維他命B1和檸檬酸，可以促進新陳代謝、消除疲勞和增加食慾；維他命C能抗氧化、增強免疫力及幫助鐵質吸收；鉀有助於調節血壓，保護心血管健康。
歐洲研究發現，多吃富含酵素的水果有助防癌。陳月卿說，鳳梨獨特的鳳梨酵素，除了可以幫助消化，還有助於抗發炎，能緩解呼吸道、視網膜、關節等部位的炎症及蜂窩性組織炎。
鳳梨皮水這樣做
陳月卿分享，她常用鳳梨打精力湯、綠拿鐵，丟棄了許多果皮，感覺很可惜。不過，如果買到有機鳳梨，她會把外皮清洗乾淨，再用流動水沖洗2～3分鐘，瀝乾後去除頭尾、切下外皮，放鍋內加一倍水，煮開後小火滾20分鐘，放涼之後就是好喝的鳳梨皮水。
陳月卿說，鳳梨皮水喝起來不僅具有淡淡的鳳梨香甜味，還具有利尿、解暑、解酒、防癌、降血壓、抗發炎等好處。她也推薦，用鳳梨皮來熬高湯，湯頭會變得非常香甜。
【本文獲「健康2.0」授權轉載。】
