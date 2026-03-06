揀菠蘿貼士｜糖心菠蘿藏霉變陷阱！揀靚菠蘿4招睇個底！7品種最甜

天橋下、水果店、超市裏金燦燦的菠蘿堆成小山，空氣裏飄着酸甜的果香，春天真的來了！



最近不少朋友哭訴：買到了果芯發黑的「糖心菠蘿」，商家還信誓旦旦說更甜？今天必須撕開這個甜蜜陷阱！

網民在小紅書吐槽（人民日報）

菠蘿「黑心」是糖心？商家沒有心！

當你在水果攤看到這樣的菠蘿👇👇👇別猶豫，立刻放下！

黑心菠蘿（人民日報）

菠蘿的黑心其實是「內生褐變」，是採後菠蘿的常見生理病害。有人猜測黑心可能是受温度、生長環境等多種因素影響而產生，但其實菠蘿黑心的具體生理機制目前尚未弄清，國內外也還沒有一種方法能完全控制它的發生，因此這成為了菠蘿產業的一大難題。

更讓人無奈的是，面對菠蘿可能出現的黑心，光通過看果皮、聞氣味兒等方法很難發現，只有切開才能知道。並且菠蘿的黑心範圍會隨着時間的推移不斷變大。

黑心菠蘿能吃嗎？

遇到黑心菠蘿先別慌，先跟着小編一起做判斷：

1. 輕微褐變

可能是運輸途中的磕碰或凍傷導致，儘快吃完即可。

2. 大塊褐變

如果果肉出現大塊黑心，且顏色較深，這樣的菠蘿即便本身沒有產生有害物質，變黑的果肉也易滋生細菌、黴菌，還是建議大家謹慎對待，不要食用。如果聞着還有異味，那就更不能吃了。

怎麼挑到新鮮、甜甜、不扎嘴的菠蘿‍‍‍‍‍‍？

品種選對，成功一半！首先給大家推薦7款平均甜度在16度以上的菠蘿品種。

金鑽鳳梨（台農17號品種）：3-5月和10-11月上市，國產鳳梨的性價比之王。

菲律賓黑鑽菠蘿（MD2品種）：全年都有售賣，口口爆汁！‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

芒果鳳梨（台農23號）：冬季的C位水果，有濃濃的芒果香味兒。

菲律賓金菠蘿（MD2品種）：全年都有售賣，口感比普通菠蘿更濃郁。

甜蜜蜜鳳梨（台農16號品種）：6-8月上市，青皮時果肉脆爽，黃皮時爆汁高甜。

手撕鳳梨（台農4號品種）：3-5月上市，可直接用手剝開食用。

徐聞菠蘿（巴釐菠蘿品種）：3-5月上市，果肉爽脆、酸甜適中。



四步鑑鮮法，除了品種，菠蘿的新鮮度和成熟度也很重要。‍‍‍

1. 觀顏色

大部分同一品種的菠蘿，亮黃色外皮成熟度高，肉質更細軟。不分品種（金菠蘿）除外，成熟後依舊是青綠色外皮。

2. 看葉片

葉片更長更高、立挺翠綠，說明菠蘿生長狀態更好，更新鮮。

3. 看底部

新鮮菠蘿底部乾燥、呈白色；過熟按壓有明顯水漬。

4. 聞氣味

成熟度高的菠蘿能聞到明顯香氣；聞到酒精味說明在變質路上。

最後，希望大家都可以吃到甜甜的菠蘿！

相關文章：銀髮飲食｜菠蘿多吃有益心臟兼抗炎 梨心也可吃 2類人只宜淺嘗

+ 17

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

