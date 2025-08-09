食菠蘿脷刺痛怎辦？3招破解1原因唔建議浸鹽水！新鮮靚菠蘿5特徵

在水果中，菠蘿的香甜味相當俘獲人心，不僅菠蘿肉能吃，就連菠蘿皮也不會浪費，用來做盛裝飯菜的容器，別有一番風味！



菠蘿雖然香甜好吃，但少吃還行，多吃幾口就會明顯感覺到「刺口（扎嘴 ）」、「倒牙」，有點刺痛。這是為什麼呢？

吃菠蘿為什麼「刺口」？

1、草酸鈣針晶

菠蘿的果肉中含有草酸鈣針晶，晶體呈兩端尖鋭的針狀或長紡錘狀。所以我們吃菠蘿的時候常會感到有點「刺」。

2、菠蘿蛋白酶

菠蘿蛋白酶是存在於菠蘿植株中的一種蛋白質水解酶，這種蛋白酶會破壞牙齦、口腔黏膜等結構，讓我們產生不適感。

菠蘿蛋白酶也會導致一部分人對菠蘿過敏，出現腹瀉、嘔吐、全身發癢、四肢及口舌發麻等症狀，甚至還可能出現呼吸困難、休克等反應。

菠蘿刺口怎麼辦？

想要解決菠蘿刺口的問題，方法還真不少。

1. 烹調處理

可以做烤菠蘿或菠蘿炒飯、菠蘿咕嚕肉，因為菠蘿蛋白酶遇熱會失活，它的最適温度為40℃左右，温度過高或過低都會影響菠蘿蛋白酶的活性。不用太擔心營養損失，畢竟菠蘿中怕熱的維他命C、B族維他命含量並不高，完全可以靠吃其他食物來補充。

2. 熱水浸泡

菠蘿切成塊，直接用開水泡幾分鐘，因為熱水可以把菠蘿蛋白酶滅活，也可以溶解草酸鈣結晶。

3. 鹽水浸泡（有點用，但不是很推薦）

用鹽水浸泡菠蘿，能在一定程度上減輕菠蘿刺口的情況，但其實撒鹽少作用不大。鹽的鹹味可以減輕苦味，增強甜味，能在一定程度上緩解吃菠蘿的不適感。

但有研究認為，菠蘿的最佳浸泡方式是氯化鈉溶液濃度為7%，浸泡時間10分鐘。7%的氯化鈉溶液的製備，需要向500mL水中加入35~40g食鹽。這鹽含量可不低，用它來浸泡菠蘿吃，不僅口感偏鹹，對血壓也可能不太友好。

菠蘿要買熟透的

買菠蘿一定要買新鮮且相對熟透一些的，因為菠蘿屬於非呼吸躍變型水果，如果買的菠蘿沒熟透，到家之後它也不能再自己催熟自己了。

挑選菠蘿的時候，就選葉子茂盛、葉片挺立、果實新鮮、手感沉的菠蘿；同時也要用手指稍微按壓一下，選略微發軟、有彈性的，這樣的菠蘿成熟度大多較好。

