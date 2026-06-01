午餐肉｜午餐肉放雪櫃長粉紅色菌！恐致腦膜炎4類人高危+保存妙招

午餐肉｜午餐肉保存｜不少人都覺得食物放入雪櫃就不會壞，午餐肉等罐頭食品也不例外。近日有網民在社交平台分享，指自己將吃剩的午餐肉原罐放進雪櫃，結果表面長滿了粉紅色的菌斑，樓主表示，從來沒見過這種顏色，大呻「勁得人驚」，究竟這些細菌是什麼？對健康造成什麼影響？



午餐肉保存｜放雪櫃2個月 生滿粉紅色細菌

有網民在Threads發文，說自己把午餐肉放在雪櫃下格約2個月，從上傳的圖片可見，午餐肉表面的細菌看起來就好似「明太子」，密密麻麻，相當恐怖。於是請教其他網民，想知道這到底是什麼細菌。照片隨即引起熱議，有網友表示，罐頭食品開蓋後要放入其他容器儲存。

「罐頭食物唔可以開蓋後唔放入其他容器儲存，下次記住喇🙏🏻」

「任何包裝肉類開咗，室溫2x度放兩日就唔食得，雪櫃零度以上可以耐啲5，6日左右，冰格負1x度就幾耐都得」

「午餐肉可以切片或切粒包密實袋放冰格，可以捱耐d，唔好成磚塞入冰格」

「食唔哂切開一片片放入急凍」



不過，更多網民猜測極有可能是「黏質沙雷氏菌（Serratia marcescens）」。

「可能是霉菌繁殖（霉菌不只有綠色）或特定細菌滋生。極危險，請直接丟棄。即使切除發霉部分，毒素也可能已擴散。」

「沙雷氏菌 (Serratia marcescens)在生長過程中會產生一種名為「靈菌紅素」的色素，使菌落呈現鮮艷的粉紅色或橙紅色。」

「睇落似沙雷氏菌🤔🤔」



黏質沙雷氏菌可引起泌尿道感染、腦膜炎及呼吸道感染。（來源：wikipedia）

午餐肉冷知識｜實試完整取出午餐肉3方法 輕輕鬆鬆全靠罐底1個位

午餐肉發霉｜黏質沙雷氏菌 可致泌尿道感染及腦膜炎

黏質沙雷氏菌極喜歡潮濕、溫暖的環境，常長在浴室和馬桶等地。它會分泌一種叫「靈菌紅素」的色素，呈現淡粉色或橘紅色。若不幸感染可能引起以下症狀。

黏質沙雷氏菌感染症狀：

1. 呼吸道感染：呼吸急促、咳嗽、胸痛、咳出粉紅色痰液

2. 眼部感染：眼痛、眼紅

3. 泌尿道感染：排尿困難、尿液呈粉紅色、小便時疼痛

4. 腦膜炎：頭痛、頭部僵硬、畏光



雖然對於大多數人來講，不會因為家中生長的黏質沙雷氏菌而生病，但4類人感染的風險會較高：

~糖尿病

~癌症病人

~長期服用抗生素者

~免疫力低下者



午餐肉是加工肉，據衛生署的資料顯示，屬於1級致癌物，每天吃50克，大腸癌風險增18%。（尹嘉蔚攝）

午餐肉增大腸癌風險18％

午餐肉是許多家庭常備的罐頭，但開封後保質期會縮短到3至5天，必須改用密封容器冷藏，以免滋生細菌。不迥，即使沒有發霉，午餐肉是加工肉，據衛生署的資料顯示，屬於1級致癌物，每天吃50克，大腸癌風險增18%，還是少吃為妙。

參考資料：克里夫蘭醫學中心