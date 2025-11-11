咖啡+茶減骨質疏鬆風險32%　忌過量宜飲多少？飲錯時間易致心臟病

如今喜歡喝咖啡、喝茶的人越來越多。無論是在清晨喚醒身體，或是在工作中提神，咖啡和茶都擁有各自獨特的魅力和香氣。



然而，許多人對這兩款飲品最深的關注點就是：每天晚上喝咖啡和茶會不會影響健康、導致骨質疏鬆症？ 這其中涉及超過48萬人的研究結果出爐，結果令人意外！

喝咖啡和茶會導致骨質疏鬆嗎？研究結果令人意外

2024年，發表在《骨骼》（Bone）期刊上面的一篇研究給出了打破傳統認知的答案：喝杯茶或咖啡，有助於降低骨質疏鬆風險！對於不喝的人群，每天喝點咖啡或茶水的人，骨質疏鬆風險會降低。而每天同時喝咖啡和茶的人，骨質疏鬆風險降低近三分之一。①

研究顯示喝杯茶或咖啡，有助於降低骨質疏鬆風險（人民日報）

研究納入了48萬餘名年齡在38~73歲之間的參與者，在12.8年的中位隨訪期間，發現了15211例骨質疏鬆症。數據顯示，與不喝咖啡或茶的人相比，單獨喝咖啡的人骨質疏鬆的風險下降7%，單獨喝茶的人骨質疏鬆的風險下降14%。

如果同時喜歡喝點咖啡和茶，那麼恭喜你，風險更低！每天同時喝1~2杯咖啡和1~2杯茶的人有骨質疏鬆症的風險降低了約32%。

因此，喝咖啡或茶，對骨骼的負面影響也許並沒有想像的那麼嚴重。 此前已經有多項研究證實了，日常喝點咖啡和茶對骨骼健康有積極作用。

2020年，一篇發表於《臨床内分泌與代謝雜誌》上的為期10年的研究發現，那些愛喝咖啡的人，腰椎和股骨頸的骨密度都比較高。透過驗血，研究者們發現，有三種咖啡代謝產物（5-乙酰氨基-6-甲酰氨基-3-甲基尿嘧啶、3-羥基馬齒萈和葫蘆巴鹼）和骨密度的提高有關係。②

中南大學湘雅醫院內分泌科主任羅湘杭2020年在醫院微信公號刊文指出，過去人們認為導致茶葉苦澀且具有收斂性的物質為鞣酸。經過研究證實，茶葉中苦澀物質為茶多酚。而多項研究表明，茶多酚具有抗氧化、抗衰老、降血脂、降血糖、抑菌抑酶等多種生理活性。尤其關於茶黃素的廣泛研究，2020年發表在《細胞代謝》上的研究型文章證實茶黃素中的茶黃素-3-沒食子酸酯（TF2A）具有抗衰老，以及改善骨骼健康、糖代謝的作用。③

喝咖啡和茶，不要超過這個量！

咖啡或茶雖然好，但是一定要注意不能貪杯！

這項發表在《骨骼》（Bone）期刊上的研究結果顯示，咖啡攝入量與骨質疏鬆症風險之間呈現「J形」曲線的關係。也就是說，咖啡不是喝得越多越好，而是有一個最合適的量，超過那個量就可能給健康帶來負面影響。

更重要的是，研究結果還揭示了，咖啡和茶一起喝與骨質疏鬆症風險呈現出「U型」關係。也就是說，每天喝1～2杯咖啡再加1～2杯茶的人，得骨質疏鬆症的風險最小。喝得越多，保護作用就越弱，這也說明了「適量最好」的道理。

喝太多不僅不會讓你更健康，反而可能有壞處。

喝咖啡和茶，注意「最佳時間」

2024年，一項由哈爾濱醫科大學研究團隊在《BMC Medicine》上發表的研究強調，喝咖啡或茶的時間對健康有顯著影響，一天裡有個最佳的時間點。那就是上午8點～12點喝咖啡或茶，有助於發揮咖啡和茶的健康益處，還能降低多種疾病風險！④

8點～12點是喝咖啡或茶的最佳時間（人民日報）

結果顯示，早上8點之前就喝咖啡或茶，會增加糖尿病患者的全因死亡風險、心血管疾病、心臟病、糖尿病的死亡風險。相比之下，8點～12點是喝咖啡或茶的最佳時間，能夠降低上述疾病的死亡風險。

