研究：長者常吃1種維他命D增失智風險！防骨質疏鬆6招多吃3類食物

維他命D被譽為「現代人最缺的營養素」，無論是抗疫、增強免疫，還是維持骨骼健康，似乎都會補充維他命D。尤其對於代謝機能逐漸下降的老年族群，許多人將其視為必備補充品。但有研究稱：「長者常吃維他命D會增加失智死亡風險？」原來維他命D有兩種，活性與非活性的分別？那麼，應該如何正確補充維他命D？



維他命D｜連續服146天 恐增失智相關死亡2倍

台灣國家衛生研究院 (NHRI) 研究團隊發表的一項研究表明，65歲以上的長者，如果每天服用0.25微克的維他命D，超過146天之後，約5個月，失智風險會增加1.8倍，而對於已患有失智症的長者來說，長期服用甚至會使失智症相關的死亡風險增加2.17倍。

65歲以上的長者，如果每天服用0.25微克的維他命D，超過146天之後，失智風險會增加1.8倍。（happyumejiji@photo-ac）

維他命D｜分活性／非活性2種

事實上，台灣國家衛生研究院 (NHRI) 研究團隊用的是「活性維他命D」，活性維他命D才會增加失智的風險，而不是非活性的維他命D，那麼活性的維他命D與非活性的維他命D到底有什麼不同？

「活性維他命D」，屬於處方藥，與市面上販售的「非活性維他命D」並不同，兩者存在差異。一般是有相關腎臟疾病（如：慢性腎臟病等）才會考慮使用「活性維他命D」進行治療，所以一般人吃的維他命D並不是「活性維他命D」。

更年期｜中年女性需哪些維他命？6營養強骨減焦慮1種減患乳癌40%

活性維他命D｜處方藥 效力強且快速

1. 名稱：活性維他命D是指是已活化的最終形式，學名為骨化三醇，是一種處方藥物，能直接與細胞受體結合。

2. 作用：作用直接、強力且快速。跳過身體的轉化程序，有多少劑量就發揮多少效用，缺乏身體的自然調節。簡單來說就是不需要等待肝臟或腎臟進行加工。因此，它能立即、沒有延遲地對身體的鈣磷代謝產生強大的生理影響。

3. 用途：主要用於治療腎功能衰竭等導致身體無法自行活化非活性維他命D的疾病，必須在臨床醫師的囑咐下吃。

活性維他命D不需要等待肝臟或腎臟進行加工（Karola G@pexels）

非活性維他命D｜日常補充品 間接且受控

1. 名稱：非活性維他命D主要有兩種分別是：維他命D3、維他命D2，一般在市面上買到的，補充的口服非活性的維他命D，產品標示一般為「膳食補充劑」，且成分寫著「維他命D3 / Cholecalciferol」並以IU為標示劑量，它就是非活性維他命D，可以放心作為日常補充品。

2. 作用：間接且受控，它不能直接作用，必須先經過肝臟和腎臟的兩次轉化過程，才能被身體活化為最終的活性維他命D。

3. 用途：日常營養補充，用於預防或改善因日照不足、飲食缺乏等原因引起的維他命D缺乏症，以維持骨骼健康和免疫功能。

維他命D功效｜增肌抗抑鬱減心臟病風險6好處 過多恐便秘食慾不振

成分寫著「維他命D3 / Cholecalciferol」並以IU為標示劑量，它就是非活性維他命D（184555776@小紅書）

活性維他命D和非活性維他命D的最終功效是一致的，即促進腸道吸收鈣質，維持體內血鈣的穩定。既然功效一致且活性的維他命D可以直接跳過身體的轉化程序，那麼為什麼要吃非活性的維他命D呢？

這是因為非活性維他命D進入人體後，必須先經過肝臟和腎臟的兩次轉化過程，才能被活化為具有生物作用的活性維他命D。由於這個活化過程受到身體內分泌系統的嚴格調控，能確保維他命D不會在血液中迅速超標，因此它是一種較安全、適合民眾長期作為營養補充的主要形式。

維他命C｜水果愈酸維他命C愈多？美白抗氧化補充維他命C常見4問題

維他命D｜補充維他命D 1類人要小心

邱醫生指出需要結合最近的報道分析，美國哈佛大學在《自然：科學報告》（Scientific Reports）上發表的一項研究發現：對於60歲以上、原本健康的社區居住成年人來說，每天補充2000IU的非活性維他命D3，經過兩到三年的追蹤，並無法顯著減緩他們的整體認知能力下降的速度。

邱醫生指出，如果一般健康成年人要補充非活性的維他命D是可以的，不必緊張，但對於有相關腎臟疾病的人來說，如要補充維他命D，需要跟醫生協商，在醫生指導下進行補充，須嚴格依循醫囑。

更年期飲食｜網友熱議8保養法 補鈣維他命D排第7！第1其實好簡單

維他命D｜防骨質疏鬆6招 富含維他命D食物有哪些？

若擔心維他命D不足導致骨質疏鬆，建議採取以下綜合策略，有助於維持骨骼健康：

1. 多吃三文魚：每100克三文魚的維他命D含量約有600IU以上，野生的甚至達到約1000IU。

多吃三文魚補充維他命D（David B Townsend@unsplash）

2. 香菇：香菇含有麥角固醇，這是一種維他命D2的前驅物，在經過陽光或紫外線（UV）照射後，便會轉化為維他命D2。

香菇含有豐富的維他命D2（Yuval Zukerman@unsplash）

3. 動物肝臟：如牛肝、豬肝、魚肝油等，維他命D是動物通過曬太陽和通過食物攝取，被吸收後，會被運送到肝臟進行代謝和儲存，所以動物肝臟富含豐富的維他命D。

動物肝臟富含豐富的維他命D（Karyna Panchenko@unsplash）

4. 多做肌力訓練：進行適當的肌力訓練或負重運動，有助於刺激骨骼生長，提高骨密度，同時增強肌肉以預防跌倒。

進行適當的肌力訓練或負重運動，有助於刺激骨骼生長（Kobe Kian Clata@unsplash）

5. 增加戶外活動：鼓勵多在戶外運動，不僅能鍛鍊身體，還能間接增加皮膚接觸陽光的時間。

鼓勵多在戶外運動，不僅能鍛鍊身體，還能間接增加皮膚接觸陽光的時間。（Tirachard Kumtanom@pexels）

6. 多曬太陽：透過曬太陽是身體自然合成非活性維他命D的最佳途徑，既經濟又有效。

透過曬太陽是身體自然合成非活性維他命D的最佳途徑，既經濟又有效（Gabin Vallet@unsplash）

總結來說，透過「運動」與「日曬」以及飲食的結合，能從根本上優化維他命D的生成，並直接強化骨骼結構。