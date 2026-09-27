研究：每日2杯茶/咖啡降癌症死亡率達16%　錯1步反增加患癌風險

由哈爾濱醫科大學研究團隊發表在《營養學期刊》上的一項研究顯示，不加糖的茶和咖啡可能是預防癌症的好辦法。每天喝2杯茶或咖啡，能顯著降低得癌症和死亡的風險。



這項研究累計覆蓋了超過18萬名受訪者，全程平均跟蹤隨訪時長達到8.8年，長時間的大樣本數據支撐，讓最終得出的結論具備很高的參考價值。結果明確顯示，每天飲用兩杯及以上的無糖茶或者無糖咖啡，是普通人日常踐行防癌習慣的性價比極高的選擇。

針對飲茶群體的統計結果顯示，每天至少喝2杯無糖茶，能把人群的整體癌症發病率降低6%，對應的癌症相關死亡率降低16%。

針對喝咖啡群體的統計結果顯示，每天至少喝2杯無糖咖啡，能降低整體癌症發病率5%，癌症相關死亡率降低11%。研究團隊還在對照實驗中發現，每天用1杯無糖茶或者無糖咖啡替代其他含糖飲品，整體癌症的發病率和死亡率還能進一步降低1%到5%。

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需要特別提醒的是，如果飲用的是額外添加了白砂糖，或是人工甜味劑的調味茶、風味咖啡，不僅無法收穫防癌收益，反而可能提升患癌的相關風險。研究團隊也針對無糖茶和咖啡的防癌效果，梳理出了三點核心作用邏輯。

首先，茶和咖啡中含有大量天然的多酚類化合物，本身自帶很強的抗氧化和抗炎屬性，長期攝入能夠直接降低正常細胞發生癌變的概率，從底層降低癌症風險。

其次，這類多酚類化合物還能起到調節腸道菌群生態的作用，優化腸道整體健康狀態，減少腸道病變的潛在可能性，進一步拉低相關癌症的發病概率。

最後，無糖茶和咖啡本身不會帶來額外的糖分攝入，長期飲用有助於調節人體的血糖水平，減少高血糖引發的慢性氧化應激和炎症反應，也能間接起到降低患癌風險的效果。

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