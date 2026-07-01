羅漢果功效｜研究證羅漢果含3成分護心抗衰老　超級水果媲美藍莓

中國人飲食中常見的羅漢果，長期以泡茶、煲湯形式出現，2026年刊載於《食品與農業科學雜誌》的研究發現，其果皮與果肉富含萜類、黃酮類化合物及胺基酸，具備抗老、抗發炎及保護心血管等潛力。



這項研究由大陸廣西桂林理工大學研究人員執行，發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）。研究團隊指出，羅漢果甜度高，向來被視為蔗糖的天然替代調味品，然而果皮與果肉中同樣蘊藏豐富的抗氧化劑與生物活性化合物，對人體健康可能帶來多方面益處，其潛力遠超過單純的甜味來源。

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台灣腎臟科醫師江守山認為這是長期被低估的超級水果，研究人員在羅漢果中辨識出萜類化合物，存在於果皮與果肉之中。這類活性化合物具有抗氧化、抗老及抗發炎的特性，能協助調節體內的發炎反應，延緩衰老過程，並對心血管健康形成一定程度的保護作用。

江守山進一步指出，羅漢果中的黃酮類化合物屬於植物性化合物，過往研究已顯示其具備中和體內自由基的能力，對心臟功能及代謝健康均有助益。此外，羅漢果同時含有胺基酸，作為蛋白質的基本組成單元，胺基酸參與人體組織的修復機制，並有助於維持正常的免疫功能運作。

江守山表示，羅漢果的乾果形式廣泛應用於日常飲食，正是萜類、黃酮類化合物與胺基酸三類成分的組合，使研究認為羅漢果具備成為超級水果的條件，有機會與藍莓、酪梨（牛油果）並列，是一種長期遭到低估的健康食材。

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