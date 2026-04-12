藍莓功效｜護目抗老愈大粒營養愈高？拆解黃金尺寸+挑選4招+保存

藍莓營養豐富，被譽為「漿果之王」。大小藍莓，誰更有營養？如何挑選藍莓？往下看，一文了解。



藍莓愈大營養愈豐富嗎？

藍莓不是愈大愈好，影響果實大小的主要因素是品種基因，與口感、營養密度沒有絕對關聯。

藍莓的花青素含量極高

藍莓在水果中，膳食纖維、維生素（維他命）K、維生素C、鉀都還算不錯，最重要的是它的花青素含量極高。

長期攝入花青素，對保護視力、免疫調節、平衡代謝、抗衰老等益處都極大。花青素是目前已知的強效抗氧化劑，其抗氧化能力是維生素C的20倍、維生素E的50倍，可以有效清除體內自由基，減少細胞氧化損傷。

對經常用眼的人群來說，藍莓中的花青素是少數能直達眼底的抗氧化物質，有助於緩解眼睛乾澀、酸脹。藍莓中的酚類物質能輔助降低血管的炎症反應，膳食纖維則有助於調節血脂水平，對維護心血管健康很有幫助。

每100克藍莓的花青素含量大概在70～500毫克之間，只需要每天10～20顆中小型藍莓（果徑14～16毫米），就能輕鬆滿足身體對花青素的需求。

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同等重量下，藍莓愈小，果皮佔比愈高，營養愈豐富

花青素是植物中的一種天然色素，是青藍色的，哪裏顏色深，哪裏就藏着豐富的花青素。而藍莓，表皮顏色深，果肉青白色，也就是說，花青素主要分佈在果皮裏。

假設兩種大小不同的同品質藍莓，單顆小藍莓的果徑10毫米，單顆大藍莓的果徑20毫米，同等重量下，1顆大藍莓≈8顆小藍莓。但從果皮的表面積來看，所有大藍莓（12.56平方釐米）果皮的表面積卻只有小藍莓（25.12平方釐米）的一半。

果子越小，果皮占比越高（央視一套）

這意味着，同樣重量的藍莓，小藍莓數量更多，果皮面積更大，花青素含量自然就更多。此外，不僅是花青素，藍莓裏的多酚、黃酮等抗炎抗氧化的活性成分，也大多藏在果皮裏。

口感上：大果藍莓也未必佔優

大果藍莓因細胞體積大，果膠易降解，長途運輸後容易出現「水唧唧」的口感，甚至可能爆酸；而中小果藍莓果皮更厚、果肉緻密，糖分濃縮，風味更濃郁。

如何選出好藍莓？牢記這4個字

1. 看：果粉

挑選藍莓時，不少人會發現藍莓表面會有一層非常顯眼的「白霜」，這是農藥殘留嗎？戳視頻，聽專家解答。

其實，表面的這層白霜叫果粉，是藍莓自身分泌的糖醇類物質，能保護果實，減少水分蒸發，抵禦病菌入侵。果粉完整說明藍莓較新鮮，放久了的藍莓，這層白霜會逐漸消失。

白霜的成分主要是齊墩果酸與熊果酸，此外，還含有一些醇和酯類物質。需要注意的是，這些物質都不溶於水，簡單的清水洗並不能洗去這些物質。如果真的費勁洗掉，可能還會破壞水果。吃的時候用清水簡單沖洗就可以，完全沒必要把白霜都擦洗掉。

2. 觀：果色

選藍紫色均勻、果身圓潤飽滿的，避免果色發綠或發黑發暗的果實。

3. 查：果臍

藍莓果臍因糖分過高，容易滋生黴菌，如果發現藍莓果臍裏毛茸茸的一片，呈現白色或者綠色，聞着還有一股酒精刺鼻的味道，這種情況可能已經變質，不建議食用。

4. 捏：硬度

輕捏果實，有彈性、軟硬適中的口感更好。如果捏着發軟、黏手，可能已經變質。

如果是線上選購，就可以看尺寸標註，果徑14～16毫米的中小果是性價比最高的選擇。這個尺寸兼顧了口感、營養和價格，是真正的「黃金尺寸」。

如何存儲藍莓？

購買後，如需儲存，可將藍莓放入保鮮盒或帶孔的容器中，進行低温或冷藏保存。新鮮藍莓保質期較短，建議一次不要購買太多。

注意：藍莓黴變速度較快，尤其在潮濕、高温環境中。購買後應儘快食用，避免長時間常温存放。



藍莓並非吃愈多愈好 適量食用才健康

花青素並不是攝入愈多愈好。花青素是一種強有力的抗氧化劑，它能夠保護人體免受自由基損傷。但過多的花青素會妨礙礦物質吸收，貧血、缺鋅人群最好不要吃太多的花青素。

由於藍莓中含有一定量的糖、果酸等物質，高血糖、易腹瀉人群應注意控制食用量。若正在服用特殊藥物，建議諮詢醫生後再決定是否食用。

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