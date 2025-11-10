羅漢果金羅漢果分別｜維他命C相差達9倍！3禁忌勿煮過久1情況即掉

羅漢果功效｜秋冬季天氣乾燥，不少人會飲用羅漢果水潤喉，但市面上常見有羅漢果與金羅漢果，除了名字僅一字之差、顏色不同，它們還有哪些不同嗎？哪種功效更佳更潤喉？



羅漢果功效｜羅漢果天然野生／金羅漢果加工產品

羅漢果是天然野生或傳統種植的品種，源自於中國南方，而金羅漢果是經過特殊烘乾或其他加工技術處理的羅漢果產品。不僅如此，由於品種或處理方式的差異，它們在外觀細節、口感風味以及營養價值上都有著許多分別。

羅漢果/金羅漢果分別1｜外觀差異

羅漢果：成熟時通常呈圓形或橢圓形，表皮顏色為棕褐色，覆蓋有細小的絨毛表面較為粗糙，果皮相對較硬。

金羅漢果：金羅漢果顏色較淺，偏黃或者金黃色，絨毛可能會較少表面較光滑。

羅漢果/金羅漢果分別2｜處理步驟

羅漢果：一般羅漢果是將成熟後的果實，採用日光曬乾或高溫烘乾的方式，外殼為深褐色。

金羅漢果：通常會採用「低溫真空脫水」技術，在低溫和真空環境下快速去除水分。這種方法不僅能更有效地保留羅漢果的天然營養成分和維生素，還能使果實呈現金黃色。

羅漢果/金羅漢果分別3｜口感風味

羅漢果：傳統的羅漢果採用高溫烘乾的方式，高溫會讓水分大量流失，煮水時味道帶有苦澀味，同時可能帶有一絲輕微的藥草味，風味層次較為複雜。

金羅漢果：金羅漢果採取低溫真空脫水的技術，而在真空狀態下進行低溫脫水，能夠保持鮮果原味及營養，藥草味和苦澀感會被降低，味道會更清甜可口。

羅漢果/金羅漢果分別4｜營養價值

羅漢果： 經高溫烘乾，部分維他命素在加工過程中隨著熱量而分解流失，因此相較於新鮮或採用低溫處理的羅漢果產品，其維他命C在烘乾過程中可能流失50%至90%不等，整體營養價值會略為降低。

金羅漢果： 採用低溫真空脫水技術，能夠更有效地保護羅漢果原有的天然營養成分，有效保護維他命C，可能僅流失10%至30%，營養價值會相對較高。

羅漢果功效｜潤腸通便降血壓血糖

羅漢果和金羅漢果都具備清熱潤肺、化痰止咳的傳統功效，都含有豐富的羅漢果苷V，這種成分是羅漢果極致甜味的主要來源，且熱量極低，適合需要控制血糖、血壓或體重的人群，還能潤腸通便和抗氧化。

無論是傳統羅漢果還是經過特殊處理的金羅漢果，由於它們都具有極高的天然甜度和特定的藥用屬性所以在食用上要注意。

羅漢果3大食用禁忌

1. 避免與寒性食物同食：根據《本草綱目》記載羅漢果味甘性涼。過量食用會加重寒氣，引發腹瀉、腹脹、等腸胃不適的症狀，尤其是本就脾胃虛寒的人，應避免或減少食用。更不要與寒性食物同食（如：黃瓜、螃蟹等），會導致體內寒氣堆積過多。

2. 避免長時間浸泡：乾燥的羅漢果若用熱水長時間浸泡超過24小時，或反覆久煮，不僅會讓甜味物質過度釋放導致口感發膩，還可能因長時間置放而滋生細菌，增加腸胃炎風險，而且長時間高溫會破壞部分維他命C，降低營養價值。

3. 變質的千萬不能食用：羅漢果尤其乾果，若存放不當，容易發霉、變質，果殼有黑斑、霉點，聞起來有酸味、霉味，或果肉發軟、發黏。簡單清洗是無法去除的，食用後可能引發嘔吐、腹瀉，嚴重時還可能損傷肝腎。

羅漢果水食譜

羅漢果水製作起來比較便捷簡單，且營養價值高。

羅漢果水（1人）

材料：

羅漢果：半個

金銀花：2錢

胎菊：2錢

桑葉：2錢



做法:

1. 用滾水先將羅漢果焗泡20分鐘。

2. 隨後加入桑葉、金銀花及胎菊，再焗泡5分鐘即可飲用。



飲用須知：

1. 沖泡時間： 使用明火煲煮或滾水焗泡皆可，需焗煮20至30分鐘以確保充分釋放成分，但不宜隔夜飲用。

2. 吸收與功效： 熱飲對脾胃的吸收能力較佳，藥效較強；冷飲則可能較為傷脾胃，功效相對較低。

3. 適用體質： 羅漢果性味偏寒涼，因此最適合熱底（風熱）體質的人士飲用。

4. 禁忌人群： 脾胃虛弱、年紀較大或體虛者應避免服用，以免加重體質的寒涼狀況。

