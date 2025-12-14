早餐｜專家指早餐非必要3類人例外恐傷身！4類早餐增致癌三高風險

一日之計在於晨，「早餐怎麼吃」和「早餐可不可以不吃」一直是許多人的疑問，對此，陳俊旭博士分析，隔夜飯、加工肉、豆漿油條（油炸鬼）及西式速食，這四種類型的早餐還是建議少吃為妙。



台灣自然醫學博士陳俊旭在《小麥的健康筆記》節目中分享，如果是淨碳水化合物30克以下的人，身體會入酮，就是以酮體作為粒腺體的能量來源，簡單來說就是會燃燒身體的脂肪，或者是食物中的脂肪，在這種情況下絕大部分的人不會產生饑餓感，所以早上起來不需要吃東西也不會覺得肚子餓，所以吃早餐完全取決於生活習慣，定時定量不是必備的條件。

不過大多數現代人是中高糖飲食，早上起來就會感覺到肚子餓，如果是屬於超級忙碌者，或者是勞力、體力勞動者，陳俊旭建議，早餐要吃多一點，如果不吃早餐的確會傷身。

另外，中國知名院士鍾南山曾曬出自己的早餐圖被廣為流傳，但他提到千萬不要吃隔夜飯、加工肉、豆漿油條及西式速食，陳俊旭對此一一進行分析。

隔夜飯

主要是擔心亞硝酸鹽會有致癌的風險，隔夜蔬菜很多營養成分會產生變化，甚至會有細菌滋生。雖然陳俊旭指出，如果體內的維他命C足夠，並不用擔心亞硝酸鹽會致癌，不過隔夜菜還是建議少吃比較好。

加工肉

加工肉顧名思義不是天然的肉，包括美國現在流行的「未來肉」，雖然是素食，但肉裡面加了黏著劑，還有調味料等，看起來是食品衛生法允許的成分，但事實上都是人工添加物。

燒餅油條

陳俊旭坦言「油條我不碰」，因為炸油條的油鍋是千年油鍋，那油鍋不會換，只是讓油揮發掉，再加新的油，陳俊旭更指出，「用新鮮的油去炸油條，那個油條不是深咖啡色，而是有點白色，所以能夠把油條炸的那麼漂亮，其實那個油鍋都是很老的，基本上都是不好的油」。而燒餅因為是現代小麥，支鏈澱粉裡的麥膠蛋白對身體的影響非常大。

西式的速食快餐

西式的飲食中的漢堡、薯條、吐司（多士）是造就目前美國人三高嚴重的主要原因。薯條雖然是天然的馬鈴薯沒有錯，但是它切成一條一條去炸，炸油是否有定期的更換都是關鍵；漢堡和吐司的添加物也是出乎想像，漢堡內的肉新不新鮮也是問題。陳俊旭表示，「他們常常拿一些已經過期的或是有情況的肉去做漢堡肉」，體質較敏感的人就會發現吃下肚後，身體會有不好的反應。

