早餐｜營養師警告早餐吃不對疲倦易肥！進食3原則穩血糖避開3飲品

許多人以為早餐吃飽就等於吃對，但常見的早餐中藏有多種高升糖陷阱，台灣營養師張馨方表示，血糖一旦快速飆升後驟降，多餘能量便直接轉化為脂肪堆積，反而讓人越吃越胖。



張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文點名，台式早餐中不少品項屬於「披著羊皮的糖分大戶」，血糖飆升後身體會分泌大量胰島素將血糖壓制，這個過程不僅令人感到疲累，多餘的能量更會直接轉化為脂肪堆積。

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張馨方點名第一類高風險早餐為精緻澱粉類食物，包含鐵板麵、白麵包與大腸麵線。她說明，這類食物幾乎全由精緻醣類組成，缺乏纖維與蛋白質，尤其台式早午餐常見的鐵板麵搭配濃稠勾芡醬汁，升糖指數極高，食用後血糖急速上升再快速下滑，容易陷入「吃完想睡、餓得更快」的惡性循環。

第二類陷阱藏在液態飲品中。張馨方指出，米漿主要成分為糯米與花生，碳水化合物含量極高；含糖豆漿與大杯冰奶茶則含有大量精緻糖與奶精。她強調，糖分以液態形式攝取時，身體吸收速度最快，對血糖的衝擊也最為顯著，許多人為求方便隨手抓一瓶，卻在無意間讓血糖大幅震盪。

第三類則是外觀看似健康的加工食品，包括格蘭諾拉（Granola）脆片、水果果醬吐司與三合一麥片。張馨方說明，這類產品為提升口感添加了大量蜂蜜或砂糖，即便含有少量纖維，仍難以有效減緩血糖上升速度，不少人誤以為選擇燕麥就等於健康，實際上卻是在攝取大量油脂與糖分。

針對如何穩定早餐血糖，張馨方提出三項具體建議。她表示，早餐應優先攝取蛋白質，例如雞蛋、無糖豆漿、雞胸肉或無糖優格，可有效延緩碳水化合物的吸收速度；同時建議以全麥或雜糧麵包取代白吐司，增加纖維攝取可延長飽足感約兩小時。此外，若早餐中含有蔬菜，依照「先菜、再蛋白質、最後澱粉」的順序進食，對穩定血糖同樣有明顯幫助。

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