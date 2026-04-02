慢性發炎大豆油是元兇？營養師揭2食物是關鍵！用油2招防心血管病

長期以來被視為慢性發炎元凶的大豆油，如今在營養學界出現翻案聲浪。台灣營養師曾建銘指出，現代人發炎問題的真正禍首，其實是充斥精製劣質油、高糖與精緻澱粉的超加工食品及市售炸物，而非家庭烹調使用的大豆油。



曾建銘在Facebook專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，許多人對富含Omega-6的大豆油避之唯恐不及，認為它是造成慢性發炎的毒藥。然而從實證醫學與生化代謝角度來看，大豆油並沒有這麼糟糕。

相關文章：食油推薦｜醫生建議4種油輪流用心血管更健康 三高人士推薦2種油👇👇👇

+ 20

美國心臟協會的科學聲明顯示，若將飲食中5%總熱量的飽和脂肪，例如牛油、豬油，替換為多元不飽和脂肪，例如大豆油、玉米油，能顯著降低約30%的心血管疾病發生率。

針對Omega-6常被貼上促發炎標籤的現象，曾建銘從生化途徑解釋，Omega-6會轉換出白三烯素B4（LTB4）與前列腺素E2（PGE2）。LTB4能精準引導嗜中性白血球前往感染處，PGE2則促使血管擴張、增加通透性，讓免疫大軍順利抵達救援。他強調，這種發炎反應是組織修復的必經之路，適量攝取Omega-6可強化組織修復力。

曾建銘分析，現代人Omega-6攝取失衡的主因，並非在家炒菜使用大豆油，而是吃下太多結合精製劣質油、高糖、精緻澱粉的超加工食品與市售炸物，這才是引發系統性慢性發炎的真兇。

針對用油策略，曾建銘提出兩項建議。首先是輪替使用不同油品，炒菜用大豆油或芥花油，涼拌用橄欖油，透過不同油品輪替，自然平衡脂肪酸比例，還能攝取多樣植化素與維生素（維他命）E。其次是增加Omega-3來源，每週吃二至三次富含Omega-3的秋刀魚、鯖魚，藉由腸胃消化魚肉，Omega-3平緩進入血液的方式，多方面攝取優質油脂，身體代謝吸收率更佳。

相關文章：【橄欖油】特級初榨與一般橄欖油有何分別？購買7大事項一定要知👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

腎友免疫低下小心病毒攻擊！罹皮蛇風險高1.3倍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

